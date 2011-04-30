Nemrut’un heykelleri Floransa’yı büyüledi

Festivalin açılış galası Floransa’daki Teatro Comunale’de yapıldı. Galada Ferzan Özpetek’i, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Hakkı Akil, Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un eşi işkadını Caroline Koç ile ABD’de yaşayan grafik tasarımcısı Emrah Yücel yalnız bırakmadı.

İtalya Kültür Bakanı Giancarlo Galan’ın yanı sıra moda, sinema ve müzik dünyasından da birçok kişinin katıldığı gala gecesine, 100’den fazla basın mensubu akredite oldu.

Dünyaca ünlü Hintli Zubin Mehta’nın orkestra şefliğini yaptığı operanın sanat yönetmenliğini Dante Ferretti yaptı. 3 perdelik Aida operasının birçok sahnesine, Mısır’daki Firavun heykellerinin yanında Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’nda bulunan heykel başlarını da koyan Özpetek, sinema yönetmenlerinin opera yapmasının İtalya’da geleneksel olduğunu söyledi.

Özpetek operada kullandığı heykel başları için şöyle konuştu:

“Nemrut’u bir film için görmeye gittim çok etkilendim. Ancak o filmi iki yıl kadar erteledik. Ben de bu temayı Aida’da kullanmayı düşündüm. Çünkü bu operada en önemli unsur mezar. Orası da Türkiye’deki en eski mezarlardan birisi ve estetik olarak da güzel. Genel provalarda herkes çarpıldı.

Zaten görüntü yönetmenimiz de Nemrut’un çeşitli ışıklarını çalıştı. Çok hoş duruyor.”



‘İki ünlü aktör var’

Cem Yılmaz’ın da rol alacağı yeni filminin çekimlerine yakın zamanda İtalya’da başlayacak olan Özpetek, “Adı şimdilik Muhteşem Varlık. Biri İngiliz, biri de Fransız olmak üzere iki meşhur aktör de oynayacak ama isimlerini veremem” dedi.

