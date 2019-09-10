Cildinize Serum Damlaları!

Cildinizdeki yaz enerjisini serum damlaları ile devam ettirin!

Güneşin etkisini yavaş, yavaş kaybetmeye başladığı sonbaharın ilk ayı Eylül'e merhaba

Sonbaharın kendisini göstermeye başladığı şu günlerde o sıcakık günlerin yerine yağmurlu, serin havalara bırakmak üzere. Cilt ve vücut direncimizi zayıflatan da bu iklim değişimidir.

Cilt bakımına özen gösterenlerin en sık başvurduğu mevsimdir sonbahar. Bu ayda ciltte oluşan kuruluk, kırışıklık, deri kalınlaşması ve güneş lekelerini gidermek için çare aranır, bir yandan da yaz enerjisini cildimizde bronz rengin canlılığı ile devam ettirmek isteriz.

Cildimizde yazdan kalan sorunları gideren ve aynı zamanda da cilde enerji, canlılık kazandıran serumlar vardır. Bu serumlar yüksek dozda yoğun etken madde içeren sıvı, likit kıvamında damlalardır. Cildimize her gün bir kaç damla sıktığımızda anında enerji ve canlılık verir. Cildin alt katmanlarına iyice nüfuz eder ve cilt yüzeyinde oluşan çizgi, kırışıklıkları açar, elastikiyet kazanır. Serum damlaları ayni zamanda cilt kuruluğunu, hassasiyeti giderir, pigment lekelerini açar, cilt yağlanmasını azaltır akne, sivilce oluşumunu önler.

Her cilt yapısına uygun yoğun etken maddeler içeren serumlar

Ciltte anında etki yaratan '' Argireline '' etken madde içeren serum 35 yaş ve üstü her cilt tipine uyum sağlayan özellikle mimik çizgileri, kırışıkları olan ciltler için harikalar yaratır. Sabah ve akşam 5 hafta süre ile cilt ve boyna kadar serum damlalarını damlatarak uygulanır.

Yüksek nem deposu olan hyaluron serum, hyaluronic acit etken madde içerir. 25 yaş ve üstü her cilt tipine uyum sağlar. Özellikle yaz sonrası kaybolan nemi kazandırır cilt rengini ve çizgileri açar. Kür şeklinde sabah ve akşam olmak üzere 5 hafta süre ile uygulanır.

Aloe vera serum, yazın çok kuruyan ciltlere yönelik olan aloe vera etken madde içeren serum temiz cilde sabah ve akşam olmak üzere 5 hafta süre ile uygulanır.

Güneşte, sıcakta fazla kalan hassaslaşan kılcal damarları çoğalan cilt tiplerine yönelik olan capillary serum, cildi rahatlatan, sakinleştiren etken maddeler içerir. Kırmızı görünümde olan rengi soldurur. Sabah ve akşam temiz cilde damlalar şeklinde 5 hafta kür şeklinde uygulanır.

Yağlı ve akneli cilt tiplerine yönelik yoğun etken madde içeren clear serum. Güneş sonrası kuruyan, yağlanan ciltlerin yağ üretimini dengeler, kuruluğu ve cilt sertliğini yumuşatır. Sabah ve akşam temiz cilde damlalatılır 5 hafta süre ile uygulanır.

Bu hafta sizlere serumlar ile bilgi aktarıyorum, serumlar yoğun etken maddeler içerir ve cildin alt katmanlarına kadar nüfuz eder, cildi hızlı dengeye kavuşturur. Özellikle mevsim değişimlerinde yani bahar aylarında cildin direncini arttırmak üzere kür şeklinde uygulanır.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer