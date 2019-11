Doğal Görünen Yüz Güzeldir!

Doğal ve karakteristik görünümde olan yüz güzeldir!!!

Kendine öz güveni olan kişi, yüzünün karakteristik yapısını çok daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmasıyla güzelliğini yansıtır. Çünkü doğal ve karakteristik görünümlü yüz, güzel yüzdür.



Eğer cildiniz sağlıklıysa, her koşulda bakımlı görünürsünüz. Güzel cildin modası asla geçmez. Kadınların kendini iyi hissetmesi kadar, sağlıklı, güzel görünmeye de hakları vardır.



Genel Olarak Güzellik Anlamı?

Yüzü oluşturan organların şeklini değiştirerek, doğal ve karakteristik görünümde bir yüz ifadesini yaratamayız. Tanrının verdiği organlara iyi bakar ve ayrıca sağlığını korursak, bunun yanı sıra tabii ruhumuzu da dışa yansıtırsak, yüz güzelliğimizi en güzel bir şekilde vurgulamış oluruz.



Modası hiç bir zaman geçmeyen dünya kadınlarına baktığımızda en doğal görünümde, kendine öz güveni olan ve karakteristik yüz ifadesini yansıtan kadınlar. Örnekler çok....



Barbara Streisand

Büyüleyici sesi ile her zaman kendisini herkese hayran bırakmıştır. Karakteristik burnu ve büyük ağız yapısıyla, hiç bir zaman itici bir görüntü sergilememiş olan Barbara Streisand, her zaman içi gülen gözleri ile sempati ve sevimliliğini yansıtmıştır.



Meryl Streep

Kendisiyle son derece barışık olan kişiliği ve bir o kadar doğal görünümüyle karakteristik hoş bir yüz. Aslında yüz formuna baktığımızda, uzun kemikli burun yapısı ve ince dudaklı, küçük ağız formu olan birisi. Ama bir o kadar zarif, hoş ve bakımlı bir yüz ifadesi sergiliyor.



Audrey Hepburn

Dünyanın asla unutmadığı, kendine has stili olan, zarif hoş bir kadın. Anlamlı bakışları, içi gülen gözleri ile insanı büyülemiştir. Anlamlı, karakteristik, zarif ve bakımlı bir yüz formu.



George Clooney'nin eşi Olan, Amal Almuddin

Son derece, karakteristik, zarif, anlamlı yüz formuna sahip. Genel olarak yüz formuna baktığımızda, kemikli yüz hatları, uzun kemikli burun ve büyük ağız yapısı. Fakat yansıttığı, zerafet ve hoş bakışlarıyla, kendine öz güveni olan ve oldukça bakımlı bir yüz formuna sahip.



Zuhal Olcay

Zuhal Olcay ile 1987 yılında tanıştım ve gördüğüm en zarif, en doğal görünümde olan yüz. Zuhal' in yüzünde hoş bir ışık vardı ve bunu çok güzel bir şekilde yansıtıyordu. Kendisi ve bizim yaptığımız bakımlarla, yüzündeki o doğallığı koruduk. Fakat son yıllar içinde, o doğal görünümü Zuhal Olcay'ın yüzünde artık göremiyorum.



Tuğba Büyüküstün

Tuğba Büyüküstün ile 2005 yılında tanıştım. Gerçekten doğal, güzel bir yüz. Canlı bakışlar, hokka gibi bir burun, kalemle çizilmiş gibi dolgun dudaklar, doğal güzel yüz. Halen güzel, ama o zaman daha taze ve duru bir güzelliği vardı.



Yazımı bitirirken, günümüzde artık karakteristik ve bakımlı yüzler tercih ediliyor. Bu sadece, benim kanaatim değil dünyanın kanaatidir.



Sağlıklı ve güzellik dolu günler dileği ile....





Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin SÜRER