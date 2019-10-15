Kendine iyi bakan erkeğe kadınlar da bakar

Günümüzde sadece kadınlar değil, erkeklerde en az hissettikleri kadar genç, bakımlı ve sağlıklı görünmek istiyorlar.

Stres, işin yol açtığı gerginlik, trafik sıkışıklığında geçen saatler, sürekli yapılan plan ve proje tartışmaları..... Listeyi uzatmak mümkün, kısaca günün yorgunluğu diyelim. Ama zamanımızı hiç kaybetmek istemeyiz, onun yerine kendimizden bir şeyler kaybetmek acaba daha iyi mi olur ? Tabii ki hayır. '' Hele kendimizden kaybedeceğimiz şeyler '' cilt sağlığı, gençlik, moral ve karşımızdaki kişide bıraktığımız olumlu bir imajsa... Unutmayın aynaya baktığınız zaman yüzünüzü canlı ve zinde görmeniz güne iyi bir morelle başlamanıza katkısı büyüktür.

Bu hafta günümüzün çağdaş erkeklerine bakım önerilerim

Sabah: Yataktan kalktıktan sonra açık pencere önünde derin nefes alıp vererek, yani bol oksijen depolayarak günlük bakıma başlamalarını öneriyorum.

İkinci aşamada beş dakika süren sakal traşı. Traş sırasında her gün yapılan yüz ve boyun jimnastiği sayesinde bu bölgeler aynı yaştaki kadınlardan daha geç sarkıyor.

Üçüncü aşama, ılık duş, bu sırada kullanacağınız vücut şampuanı hem kaslarınızı gevşetiyor, hem de istenmeyen vücut kokularını gideriyor. Ardından sıra yüzünüze süreceğiniz bütün cilt tiplerine uygun nemlendirici olan hyaluronic serum sürerek güne diri ve bakımlı başlanabiliniyor.

Eğer geç saatte uyuduğunuzda, hele alkol aldığınızda sabah şişmiş bir yüzle uyanırsınız, nane yaprağı özü, pantenol, vitamin A ve E içerikli tightening maks'ı 15 dakikada cildinizi canlandırıyor. Maskeyi göz çevresi dahil yüzünüze ve boynunuza sürün. 15 dakika sonra bol suyla durulayın, ardından serum yüksek nem deposu, cildi nemlendiriyor ve çizgileri yumuşatıyor açıyor.

Kendinize zaman ayırın

Ama hepsi bu kadar değil ! Her gün kendinize zaman ayırmayı da öğrenin örneğin

Pazartesi: Pazartesi günleri bir saatinizi cilt bakımına ayırabilirsiniz. Bu bakımı bir güzellik merkezinde yaptırabileceğiniz gibi evde kendiniz de uygulayabilirsiniz. Yüzünüzü, kaynattığınız papatya veya ıhlamur buharına tutup yumuşatın. Ardından yüzünüze ve boynunuza cilt tipineze uygun bir peeling ürünü sürün. Nemli parmak uçlarınızla masaj yaparak cildinizin en dış tabakasındaki ölü hücreleri atın. Gözenekleriniz açılsın, sonra bol su ile yüzünüzü yıkayın. Ardından yine cilt tipinize uygun bir maske seçerek yüzünüze ve boynunuza sürün. 25 dakika bekleyin, bu sırada gözlerinize hafif nemli siyah poşet çay kapatarak dinlenin. Gözlerinizdeki şişlik ve yorgunluk giderken sevdiğiniz bir müziği dinlemeyi de ihmal etmeyin. 25 dakika sonra yüzünüzü iyice yıkayıp kurulayın ve nemlendirici sürün.

Salı: Stres in, yanlış duruş ve oturuş genellikle sırt ağrılarına yol açar, salı günleri size komple vücut masajı yaptırmanızı önerir.

Çarşamba: Listeyi çarşamba manikür ve pedekür

Perşembe: Evde ya da profesyonel bir salonda jimnastik, spor olarak sürdürün.

Cuma: Erkeklerin en sık karşılaştıkları sorunların başında saç dökülmesi gelir, cuma gününü kuaför ve saç bakımına ayırmanız.

Cumartesi ya da pazar günü için ise, bitkisel yağ ve köpüklerle hazırlanmış sıcak küvet banyosu bütün haftanın yorgunluğunu alır. Banyonun ardından bir kanapeye bir saat uzanıp ayaklarınızı yukarı kaldırarak ve sevdiğiniz müziği dinleyerek dinlenin. Hafta başına zinde bir şekilde başlarsınız.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer