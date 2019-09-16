Eylülde Sivilcelere Bakım!

Eylül sonbaharın ilk başlangacı olan, kendine has bir aydır. Ama sonbaharın ilk ayı Eylül gelip çatınca, iklim değişimiyle birlikte, yağlı ve akneli ciltlerde artış görülür. Genel olarak, yağlı ve akneli cilt yapısına sahip olanlar yaz aylarında rahat ederler. Çünkü ultra - viole ışınları ve iyotlu deniz suyu ciltte yağ üretimini düzenler. Yağ üretimi normal seviyeli çalışır. Yaz sonrası, yüz cildinde önce aşırı kuruma, sertleşme ve daha sonra da aşırı yağlanma başlar. Özellikle yağlı, sivilceye meyilli ciltlerde maalesef yüzlerinde birer, ikişer çıkmaya başlar sivilceler.. Dikkat edilmez, önlem alınmaz ve bir bakım ritüeli uygulanmazsa, eskisine göre sivilceler daha fazla artabilir ve problemli akne olur.

Her mevsimde cildimiz farklı bakımlara ihtiyaç duyar. Özellikle Eylülde ısı değişimi cildimizin doğal savunma mekanizmasını sıkıntıya sokar. Nem oranı düştüğü için, eylül'de ışıltısını kaybetmiş, kuru, mat ve sivilcelerin tekrarladığı bir ciltle karşı, karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle, profesyonel uzmanın yardımıyla birlikte oluşacak cilt problemlerine karşı bir bakım ritüeli uygulayarak önlem alabilirsiniz.

Yağlı ve akneli ciltlere bakım ritüeli

Günlük bakım

Temizleme: Günde iki kez olmak üzere, yağlı ciltlere uyum sağlayan limon özlü köpüğü ile parmak uçlarınızla dıştan içe doğru masaj yaparak, gözeneklerde birikmiş kirleri arındırarak yedirin. Ardından ılık su ile cildinizi durulayın ve kağıt havluyla kurulayın.

Tonikleme: Yine yağlı cilde uygun olan face tonic pamuğa dökerek gözeneklerde kalan kalıntıları alın. Hem gözenekler nefes alır hem de sıkışır.

Yapılandırma: Mevsim geçişlerinde özellikle bahar aylarında, cilt yapılanmaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle özel yapılandırıcı serumlar vardır. Yağlı ve akneye meyilli cilt yapılarına uyum sağlayan clear serumla cildin direncini yükseltip, enerji kazandırırsınız ve cildiniz ışıl, ışıl parlar. Temiz cilde sabah ve akşam olmak üzere serum damlalarını nazikçe yedirin.

Nemlendirme: Cildin yağ üretimini azaltan, nem dengesini dengede tutan morıs nigra, oleanol acit etken maddeli nemlendirici ile nemlendirin.

Haftalık bakım

Peeling: Cildinize haftada bir kez peeling uygulayın. Cildi ölü hücrelerden arındırmak, sert tabakayı yumuşatmak için peeling yapmak gerekiyor. Böylece cilt sağlıklı görünüme ışıltıya kavuşur, siyah nokta komedon oluşması önlenir.

Maske: Yine haftada bir kez, peeling sonrası yağlı ve akneli cilt yapısına uyum sağlayan power mask uygulayın. Cildin yağ üretimi azalır, nem dengesi korunur ve gözenekler sıkışır.

Aylık bakım

Aylık bakımlarda, profesyonel uzmandan yardım almanız gerekir. Profesyonel uzman, sızin cilt probleminize yönelik uygulayacağı yöntemler değişiktir. Amaç cilt problemini çözümleyen biyolojik yöntemler uygulanır. Cilt yağlanmasını azaltan ve düzenleyen, sivilce oluşumunu önleyen, nem dengesini koruyan, leke ve izleri gidererek biyolojik tedavi etmektir. Böylece sağlıklı güzel bir cilde kavuşursunuz.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer