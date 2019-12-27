Gençliğin şifresine çözüm

İnsan ömrü uzuyor, yolun yarısı değişiyor. Eskiden yaş 35 yolun yarısı derken şimdi 65 yaşlı sayılmıyor. Yaşam süresi uzadıkça, yaşlanmaya karşı savaştığımız yöntemler de değişiyor. Uzmanlara göre genç kalabilmenin yolu artık yaşlanmaya erken müdahale etmekten geçiyor. Araştırmalara göre tek bir çizgiye tahamülü olmayan Türk hanımları, sosyal duruşlarını sağlamlaştırmak için 10 yaş genç görünmek istiyor. Erkekler ise kariyer için gençlik peşinde koşuyor, ancak bunu yaparken kendinden başka biri gibi görünmekten de korkuyor.

Siz de doğal yöntemlerle gençliğin şifresini çözmeye hazır mısınız ?

Cildimiz neden yaşlanıyor ?

Cildin yaşlanması sadece kırışıklıklardan ibaret değildir. Elastikiyet kaybı, yorgun soluk bir ten ve cilt kuruluğu belirtileri cilt yaşlanma sıralamalarında yer alıyor. Maalesef cildimiz yaşlanacak. Bundan kaçış yolu yok. Geçen yıllar içinde bir gün aynaya baktığımızda bu yaşlılık belirtilerini kimimiz biyolojik yaşından erken görebilir, kimimiz daha geç. Tabii ki her kişinin cilt yaşlanma belirtileri değişiktir.Bu faktörler yaşam stili, çalışma hayatı, beslenme, düzenli uyku, hareket, genler, doğru veya yanlış bakımlar. Bu saydığım etkenleri doğru bilmek ve dengede tutabilmeniz tamamen kendi eliniz dedir. Cildinizin yapısını doğru bilmek ve ihtiyacını doğru bakımla vermek, günümüzde cildinize bakım yapmak bir yaşam stilidir ve bir ihtiyaçtır. Acıkınca yemek, yemek gibi, susayınca su içmek gibidir. Cildinize gereken ihtiyaçları verirseniz dış görünüme pozitif yansırsınız.

O halde cildinize gençliğini çözen yoğun bakım şifrelerini seçme zamanı

Günümüzde cilt yaşlanması ve kırışıkları gideren, çözen bir çok yöntem vardır.Ama ben her zaman olduğu gibi yan etkisiz, acısız olan problem çözümlüyen '' Biyolojik kozmetik ' ve teknolojik yöntemleri tercih ediyorum ve de tavsiye ediyorum.Özellikle nem dengesini yükselten '' Hyaluron acid '' etken madde içerikli serum ciltte etkisini hemen gösterir. Yüzdeki ince çizgileri açan kırışıklıkları dolduran botox' a alternatif olan Argireline etken maddeli serum, ince mimik çizgilerini açarken var olan kırışıklıkları giderip oluşumunu önleyici özelliği var. Teknolojik olarak bu iki serum Poratation yöntemiyle cilt altına iğnesiz nüfuz ettirilerek anında etkisini görebiliyoruz. Bu yöntemlerin yanı sıra Peeling yani biyolojik cilt soyma, oxy energy metodu da cilt yaşlanması ve kırışıkları önliyen iyi yöntemlerdir.

Cildinizi ev bakımıyla destekleyin

Cilt kuruluğunu gideren nem dengesini yükselten, ince çizgi kırışıklıkları açan, çok iyi nemlendirici, besleyici ve yapılandırıcı kremler, serumlar vardır. Cildin yağ ve nem dengesini düzenleyen, cream, peptitler, phyto hormon, hyaluron acid, squalane, lipitler, sea yağı, alge extract, aloe vera, vitaminler ve amino asit olmak üzere zengin etken madde içeriyor. Bağ dokusu ve hücre olışumunu geliştirir, nem kazandırıcı ve ciltte detoks etkisi yapar. Cilt kırışıklıklarını gidern ve oluşumunu önliyen Argireline etken maddeli serum etkisini gösterir. Cildinizi ev bakımıyla destekleyerek çizgi oluşumunu ve kırışmasını önliyebilirsiniz.

Gün içinde özellikle güneşli ışığın bol olduğu saatlerde renkli güneş gözlüğü kullanın. Göz çevresini koruyup göz mimiği yapmanızı engeller, her gün cildinize sürdüğünüz kremle masaj yapın. Cilt masajı cildi canlandırmak için çok faydalıdır.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dip. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

www.enesbioestetikcenter.com