Gençliğin sırrı genç görünümlü olmak

Aslında kadın olsun ya da erkek, her birimiz mutlaka, aynanın karşısına geçip yüzümüzü incelemişizdir. Genç yaşlarda veya ileriki yaşlarda da olsun aynaya baktığımızda kendimizi daha iyi ve kusursuz olarak görmek isteriz. Tabii ki iyi görünmek her zaman için bizi mutlu eder, moralimizi yükseltir. Ama ilerleyen yaşlarda, aynaya baktığımızda zamanın yüzümüzde bıraktığı değişiklikleri inceleriz. İlk olarak göz çevresinde belirginleşen kırışıklıkları, göz kapaklarında aşağıya doğru sarkmaları, dudak kenarından başlayıp burna kadar ve hatta daha aşağıya kadar inen çizgilerin belirginliğini inceleriz. Zamanın bize kaybettirdiklerine bakarak, ellerimizle yanaklarımızı ve kaşlarımızı kaldırıp, kırışıksız daha dinç ve daha canlı yüze sahip olmak isteriz. Peki bu yaşlılık belirtileri karşısında çözümü nerede aramak gerekecektir? Yorgun, kırışık ve yaşlanan bir yüzle yaşamaya devam etmek mi, yoksa zamana bir dur demek mi ? Zamanın yüzümüzdedeki yaşlılık belirtilerini, giderme ve eksilenleri kazanarak, doğal ve yaşsız bir görünümde olmak mı ? Aslında, yeni gençleşme teknolojisi olan argireline etken maddeli poratation system ile yaşlılık belirtilerini tamamlayıp, daha genç bir cilt görünüme kavuşabilirsiniz.

Argireline etken maddeli poratation system nedir ve cilde nasıl etki sağlar?

Özellikle kadınların en büyük sorunlarından biri olan cilt yaşlanması ve buna bağlı olarak yüz ve boyun bölgesinde oluşan kırışıklıklar açılıyor ve gevşemeler toparlanıyor. Yurt dışında yaygın olarak kullanılan özellikle, starların kurtarıcısı olarak gördükleri, argireline etken maddeli meso-myo-poratation system sayesinde daha genç bir cilt ve yaşsız görünüme kavuşmak mümkün olabiliyorlar.

Cilde nasıl etki ediyor ?

Hücrelere ve dokuya düşük voltaj dalgaları uygulanarak poratation system yoluyla argireline etken maddelerin cildin alt katmanlarına iğnesiz zerk etmesini sağlıyor. Ciltte yaşla birlikte, eksilen kolejen, elastin, protein ve vitamin üretimini artırrarak cildin kendini onarıp, yeniden yapılandırma imkanı sağlıyor. Argireline etken maddeli meso-myo-poratation system, iç ve dış etkenlerin yol açtığı cilt yaşlanmasını önlüyor. Hücre taşlarını onarıp, doldurarak derin kırışıklıklar açılıyor. Böylece cilt sağlıklı, doğal ve yaşsız bir görünüme kavuşuyor, seans sonucunda bile büyük fark görülüyor.

Aslında, bu uygulanan yöntem yüzümüzün normal anatomik yapısına uygun, simetrik bakışlardaki yorgun ifadeyi silen ve daha canlı bir görünüm sağlayan bir uygulamadır. Her ne şekilde olursa olsun var olan doğal anatomik görüntümüz kesinlikle değişmemektedir.

Var olan yüzümüz eşsiz ve tektir.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer