Gençlik kaynağı oksijen ile gelen güzellik!

İnsanın kendini mutlu hissetmesi ve yaşlanmak yerine yaş alması için aynalarla barışık olması, aynaya baktığında kendini iyi bulması yatıyor. Aynaya ilk yansıyan yüz oluyor, yani cilt için en etkili yöntemlerden biri de cilt yaşlanmasına karşı yeni bir enerji olan oxy lift energy bir anlamda cildin yaşam iksiri.

Oksijen kanımızda alyuvarlar vasıtasıyla dokulara taşımakta ve dokularda görevini yürütmekte. Kanımızda dolaşan oksijen yaşımızın ilerlemesiyle stres, sigara kullanımı, şişmanlık, ilaç kullanımları ve bilinçsiz yapılan diyetlerle, teknolojik iş ortamları veya diğer sebeplere bağlı olarak belirgin ölçüde azalabilmekte. Oksijen azalması beden ve doku sağlığımızın azalmasına neden olmakta, yaşam enerjimizi azaltmakta, yaşlanmamızı sağlamakta. Yaşlandığımızda tüm dokularımızda olduğu gibi cildimizde de oksijen seviyesi azalır ve bu eksiklikle cildimiz gençliğini, sağlığını estetiğini sürdürmekte güçlük çeker ki, bu an yaşlanmanın belirtilerini fark etmeye başladığımız andır.

Atmosferdedeki havadan elde edilen natürel oksijen, yaşlanmış bedenlerde, ergenlik dönemi akne sivilce problemlerinde, sigaranın bedenimizde oluşturduğu zararlı etkilerini azalmasında son derece yaygın kullanıma sahip. Ortamımızdaki oksijen bir oksijen jeneratörü ile zenginleştirilmiş halde üretilmekte ve cildin ihtiyacı olan vitaminler, mineraller le birlikte gönderilmekte. Oksijenin vitaminlerle birleşim gücü özellikle yaşlılık belirtilerinin azalmasında kullanılan çeşitli anti- aging terapilerde başarıya daha çok başarı katmayı başardı.

Cildin derinliklerine oksijenle birleştirilmiş vitaminler ve mineraller gönderildiğinde yaşlılık belirtilerinden kaçış başlar. Daha çok desteklenen deri ile gençliğin belirtileri cilt yüzeyinde görülmeye başlar.

Profeyonel uzmanlar tarafından cilt analizi yapılır. Cilt tipi ve cilt yaşınız belirlenerek cildinizi sizde tanıyor ve bundan sonra sizde cildinizin uzmanı olarak, ev bakımında ürün seçimini belirliyorsunuz.

1,5 saatlik uygulamada derinlemesine cilt temizleniyor, özel cihazla uygulanan saf serum oksijen basıncıyla cilde nüfuz ediyor. Oxy lift energy cilt hücrelerini oksijen ile besleyerek kan dolaşımını düzenliyor. Hücreler oksijenlenince kendini yenileme yeteneği uyarılmış oluyor. Böylece cilt fonksiyonlarını yenileyerek ciltteki nem, hassasiyet, kılcal damar, leke, kırışma gibi problemleri düzenliyor. Üst deri olan epidermis yenilenerek taze, sağlıklı, pürüzsüz cilt elde ediliyor ve gençleşiyor.

Daha sonra ise gözeneklerin sıkılaşması, doku liflerin beslenmesi için özel yoğun mask uygulanıyor.Oxy lift energy ve yoğun mask yöntemleri iç ve dış etkenlerin yol açtığı cilt yıpranmasına karşı direnç sağlıyor. Uygulamalardan sonra cilt yenileniyor, yağ ve nem dengesi düzene giriyor.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer