Göz çevresi cildimize ne kadar iyi bakıyoruz?

Gözlerimiz tüm duygularımızı iç dünyamızı yansıtır. Neşemizi, sevincimizi, memnuniyetimizi ve iyi bir uykuyla dinlenmiş gözlerimizin içi parlar, ışıldar. Göz çevresi cildimiz de yaşımızı ele verir. Bilgisayar ekranında uzun saatler çalıçtığımızda gözlerde kanlanma, derisinde ise mor halkalar oluşur. Uykusuz kalmanın, yatmadan evvel fazla sıvı tüketmenin bedelini ertesi gün gözlerimizdeki şişlik ve morluklarla karşılaşırız. Yorgunluk, stres ve üzüntü gibi etkenler de göz kapaklarını etkiler göz derisinde düşmeler görülür. Bu nedenle gözlerimiz en hassas ve önemli organlarımızdır. Onlara çok iyi bakarak özen göstermeliyiz.

Hem gözlerimizin sağlığını korumak hem de göz çevresi cildini genç tutmak için alacağımız tedbirler nasıl olmalıdır.

1) En önemli alacağımız tedbir bilinçli beslenmeden geçer. Hem sağlıklı görünmemizi sağlar hem de göz çevresi cildinin erken yaşlanmasını önler. Belli yaştan itibaren görme özelliği zayıfleyan herkesin, belli miktarda B2 vitamini alması önemlidir. Onun için, yoğurt, bira mayası ve süt ürünleri tüketilmelidir. Bunun yanı sıra C vitamini içeren narinciye alınmalıdır ve ayrıca gözlerimizin sağlığı için en önemli vitamin olan A dır. Kafi miktarda alınmalıdır. Yeşil, sarı meyve ve sebzelerde bulunan A vitamini, havuç, kayısı ve karaciğer de bulunur. Belli ölçülerde tüketilmelidir.

2) Göz çevresi cildini yaşlandıran en önemli etken güneşin ultra-viyole ışınlarıdır. Güneş gözümüzün tüm tabakalarına zarar verir. Gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş gözlüğü kullanmalıyız.

3) Gözlerinizi yoran etkenlere karşı önlem alın, iyi bir uyku gözler için en güzel ilaçtır. Yorgun olan gözlere siyah ve yeşil çay kompreksi uygulayın göz yorgunluğunu alır.

4) Yaşımızı ele veren göz çevresi cildi, yüzdeki kırışıklıkların ilk başladığı bölgedir. Göz çevresi cildi ince yapıda olması ve deri altında yağ dokusu olmaması, dolayısıyla göz çevresi cildi çok erken kurur ve ince çizgiler başlar. İlerleyen yaşla birlikte kırışmalar derinleşir, elastikiyet kaybından dolayı da göz altı ve göz kapağında yumuşama, sarkmalar oluşur.

Göz çevresi cildini yaşlanmaya karşı korumak için yapmamız gereken uygulamalar

a) Yüzümüzde en hassas ve en ince yapıda olan göz çevresi cildini, özenle temizlemeliyiz. Yüz cildimizi temizlediğimiz temizleyicilerden farklı olmalıdır. Makyaj yapıyorsanız öncelikle göz makyajını temizleyin, onun için özel temizleyiciler vardır. Dıştan içe doğru nazikçe temizleyin ve daha sonra genel olarak yıkayın.

b) Göz çevresi bakımında ise en önemli etken nemdir. Göz çevresi bakım kremleri ve serumları, kuruluğu giderici, nem kazandırıcı, kırışık oluşumunu önleyen bazdadır hyaluron serum gibi. Göz kremleri ve serumlarını düzenli olarak her gün uygulanır, mercimek tanesi kadar her iki göz çevresine orta parmak uçlarıyla nazikçe yarım ay şeklinde sürerek dairesel masaj yaparak cilde yedirilir.

c) Günümüzde, yüz ve göz çevresinde oluşan kırışıklıklarını gideren, çözen bir çok yöntem vardır. Ama ben her zaman olduğu gibi, yan etkisiz ve acısız olan yöntemleri tercih ediyorum. Yüz ve göz çevresinde oluşan kırışma, gevşemeleri hızlı şekilde toparlayan ve kırışmaları açan meso-myo-poratation yöntemini tavsiye ediyorum.

Devamı bir sonraki yazımda !

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer