Her Yaşta Gençlik İçin Vitamin A

İçinde bulunduğumuz mevsim nedeniyle, cilt ve vücudumuzda vitamin eksilmeleri başlar.

A, D, E ve C vitaminlerinde eksilmeler fizyolojik olarak belirginleşir. Bu azalmalar cildi atrofik görünümlü kılar. Cilt solgunlaşır, kan dolaşımı yavaşlar ve ayni zamanda ani ısı değişiminden dolayı iç mekan da sıcak ısı, dışarıda soğuk havaya bağlı olarak ciltte aşırı kuruma oluşur. Cildin nem tutma özelliği bozulmasından dolayı pul, pul soyulmalar başlayabilir. Dolayısıyla bu eksilmelere karşı, cildimizi '' A '' vitamini ile yenilemenin tam zamanı. Mevsimler değiştikçe, cilt ve vücudumuzun ihtiyaçları da değişir. Bu nedenle hem dışarıdan, cildimizi '' A '' vitamini ile besleyerek yapılandırabiliriz, hem de besinlerle vücut enerjimizi yükseltip, değişen soğuk iklime karşı hazırlayarak koruyabiliriz.

Kış aylarında vitamin '' A '' nın cildimize faydaları

Vitamin '' A '' cildin pullaşma prosedürün de etki yapar ve ciltte oluşan kuruluğu kısa zamanda giderir.

A vitamini cildin oluşumu ve gelişimi için önemli rol oynar.

Atrofi de olgun ciltlerde sertleşen ve elastikiyetini kaybeden cilt dokusunu yumuşatır.

Vitamin '' A '' komedon oluşumuna karşı etki yapar ve yağ üretimini dengeler.

A vitamini çok kuru ve hassas ciltlerde kızarık ve kaşıntıları giderir.

Özellikle '' A '' vitamini cildi gençleştirici, kırışık oluşumunu önleyici ve lekeleri açma özelliğine sahiptir.

Profeyonel bakımda vitamin '' A ''

Vitamin '' A '' cilde kür şeklinde uygulanır. Temiz cilde vitamin '' A '' serum ultra-shall yöntemiyle cilde yedirilir nüfuz ettirilir. Ardından vitamin '' A '' mask ile cilde masaj şeklinde uygulanır ve mask 25 dakika bekletilir. Daha sonra fazlalığı klnex ile alınır ve ciltte bırakılır.

Ev bakımında vitamin '' A ''

Yine vitamin '' A '' serum temiz cilde sabah ve akşam uygulanır, akşam bakımında serumdan sonra vitamin !! A '' mask gece kremi olarak sürülür. Soğuk kış aylarında cildi besleme özelliğine sahiptir.

Kış aylarında beslenmede vitamin '' A '' nın faydaları

Vücudumuza enerji veren besinler, yumurta, süt, tereyağ, peynir, balık yağı, karaciğer, havuç, ıspanak, brokoli, biber, koyu yeşil sebzeler '' A '' vitamini içeren besinler arasındadır. Meyvelerde portakal, mandalina, kayısı, şeftali gibi meyveler '' A '' vitamini içerir. Bu besinleri tüketirsek ihtiyacımız olan '' A '' vitaminimizi karşılayabiliriz.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile,

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer