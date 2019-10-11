Eskiler için cilt ve vücut temizliği sadece, üzerinden buharlar yükselen sıcak bir banyoyu akla getiriyordu ancak günümüzde sadece sabun veya şampuan yeterli değil. Duş köpüğüden, nemlendiriciye, bakım setlerinden maskelere kadar çok çeşitli temizlik, bakım ürünleri, sağlıklı ve genç kalmak istiyenlere sayısız alternatifler sunuluyor.

Günün yorgunluğunu üstünüzden atmak ve şehrin üzerinize sinen tozundan, kokusundan bir an önce kurtulmak için ılık bir duştan daha iyi ne olabilir. Ama unutmayın, market raflarından, parfümeri reyonlarından öylesine seçip sepete attığınız ve renkli ambalajını beyenip satın aldığınız bir cilt kremi, yada maske ile cildinizin, saçlarınızın ve vücudunuzun tüm kirlerinden arındığını, cildinizin bakımını yaptığınızı zannederken, daha da sağlıksız bir görüntü elde edersiniz.

Günümüz insanı kişisel temizliğine ve günlük bakımına her zamankinden daha fazla özen gösteriyor. Kuşkusuz aynaya baktığınızda yüzünüzü canlı, sağlıklı görmek istersiniz. Ayrıca cilt sağlığı, gençlik ve güzellik gibi faktörlerin karşınızdaki kişilerde olumlu izlenim bıraktığını bilirsiniz. Her ne kadar günümüzün yaşam temposu giderek yoğunlaşsa bile kendinize zaman ayırmaya çalışın. Bu moralinizi yükseltecektir. Size yönelik günlük, haftalık ve aylık yoğun bakım öneri programı hazırladım.

Günlük bakım programı

Sabah: Yataktan kalktıktan sonra açık pencere önünde derin nefes alıp verin ve güne bol oksijen depolayarak başlayın.

Kan dolaşımını hızlandırmak ve vücut yüzeyinde biriken ölü hücreleri atmak için banyoda vücudunuza orta sertlikte bir fırçayla masaj yapın.

Ardından yapacağınız ılık duşta kullanacağınız vücut şampuanı, hem kaslarınızı yumuşatır hem de istenmeyen vücut kokularını giderirsiniz.

Duştan sonra vücudunuzu iyice kurlayın ve vücut sütü, kremi veya yağı ile masaj yapın. Böylece vücudunuz nemlenecek ve yumuşak olacaktır. Ardından koltuk altlarınıza deodorat sürün. Yüz, boyun ve dekoltenizi cildinize uygun bir tonik ile temizleyip gözeneklerinizi sıkıştırın. Cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi yine yüz, boyun ve dekoltenize hafif masaj yaparak sürün.

Fondöten, allık, ruj ve rimelden oluşan hafif makyaj yapın. Saçlarınızı çok sert olmayan bir fırça ile fırçalayın şekil verin.

Öğlen: Alın, burun ve çene bölgesinde oluşan parlaklığı gidermek için pudranızı ve rujunuzu tazeleyin.

Akşam: Günün yorgunluğunu sıcak banyo yada ılık bir duş ile atınız. Önce göz makyajınızı uygun bir ürünle temizleyin. Sonra cilt tipinize göre yağlı ise köpük, kuru ise içeriğinde süt bulunan temizleyicileri tercih edin, ardından bol su ile cildinizi durulayın. Tonikle sildikten sonra besleyici ve nemlendiren bir gece kremi sürün. Parmak uçlarınızla hafif masaj yaparak kremi cildinize yüz, boyun, dekolteye kadar yedirin.

Haftalık bakım programı

Pazartesi: İstatistiklere göre haftanın en keyifsiz günü olduğu saptanmıştır ama pzartesi gününe cilt bakımıyla başlarsanız bütün haftayı keyifle gaçirebilirsiniz. Bu bakımı bir güzellik merkezinde profesyonel cilt bakım uzmanına yaptırabilir veya kendiniz evde haftalık bakımınızı yapabilirsiniz. Ev de önce cilt yapısına uygun temizleme sütü veya köpükle yüz temizlenir. Gözenekleri açıcı buhar banyosu yapılır, bu elektirikli bir buhar banyosu ya da sıcak havlu komreksi yüze bir, iki dakika tutarak yapılır. Daha sonra peeling, nemli parmak uçlarıyla cilde dairesel masaj yaparak yedirlir bir, iki dakika, bol suyla temizlenir.Ardından cilde uygun bir maske seçilerek yüz, boyun ve dekolteye sürülür, gözleri dinlendirmek için ılık suyla nemlendirilmiş pamukla kapatılır 25 dakika bekleme süresi. Sonra maske ılık suyla temizlenip bir tonikle nemlendirip kuruduktan sonra besleyici, nemlendirici krem sürülür. Bu işlem haftada bir daha sonra 15 günde bir kez olmak üzere tekrarlanabilir.

Salı: Özellikle işi masa başında olanlar için vücudun tüm bölgelerine aromatik yağlarla 45 dakika süren vücut masajı uygulatarak, kan dolaşımı düzenlenir ve kaslar gevşetilir ve son derece rahatlarsınız, stresi atarsınız.

Çarşamba: El ve ayak bakımı manikür, pedekür.

Perşembe: Spor, bir spor merkezinde veya 1 saat tempolu yürüyüş yaparak vücudunuza dinçlik kazandırırsınız.

Cuma: Sauna veya hamam günü yapabilirsiniz

Cumartesi: Saç bakımı bir salonda veya evde (2 çoba kaşığı tatlı badem yağı veya zeytin yağ, 1 yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı limon suyu) hepsini birlikte karıştırın tüm saçlarınıza yedirin parmak uçlarınızla masaj şeklinde firiksiyon yapın sonra tarakla tarayın ardından başınıza bone geçirin üzerine sıcak havlu dokayın 1 - 2 saat bekleyin.Bekleme süresinden sonra saçlarınızı yıkayın en son durulama suyuna 1 çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin saçlarınızı çalkalayın. Bu karışım saçlarınızı besler, saç dökülmelerine iyi gelir ve saçlar parlaklık kazanır. Haftada bir veya 15 günde bir tekrarlanabilir.

Pazar: Tatil zamanı, bitkisel yağ ve köpüklerle hazırlanmış bir küvette sıcak suda vücut dinlendirilir. Daha sonra bir kanepeye uzanarak ve sevdiğiniz müzik eşliğinde keyif yapabilirsiniz, hafta başına dinlenmiş güzel bir başlangıç yaparsınız.

Aylık yoğun bakımlar

Profesyonel uzmanın sıze yönelik ön gördüğü yoğun bakımlardan birini aylık olmak üzere yaptırmanızda fayda vardır. Çünkü mevsim geçişlerinde cildimizi mevsime göre hazırlarsak cildimizle problem yaşamayız (komedon, akne sivilce, kuruluk, erken yaşlanma kırışma gibi) oluşumlara önlem almakla birlikte cildimizin sağlığını, güzelliğini sürdürmüş oluruz.

Bio heating mask kürü: Her cilt tipine ve her yaşa kişiye özel uygulanır. Cilt fonksiyonlarını hızlı şekilde yenileyip ve gençleşme özelliğine sahiptir.

Vitamin A kürü: İleri yaş akneler için geliştirilmiş vitamin A serum retinol içeriği, kırışık açıcı, rejene edici, nem verici, nasırlaşmayı önleyici yoğun bakım.

Akne kürü: Oleonol acit etken madde, ciltte antibiyotik etkisi yaratarak aşırı yağ üretimini düzenliyor sivilce önliyici yoğun kür bakımı.

Biyolojik cilt soyma kürü: Akne iz ve lekeleri, pigment ve güneş lekeleri, ince kırışıklıkları açan bikisel kür programı.

Meso-myo-poratasyon kürü: İğne ve neştersiz argeline etken madde serum cilde nüfuz etmesiyle, mimik çizgileri, gevşemeleri toparlayan yoğun kür.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer