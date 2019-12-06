Kış aylarında cilt problemi

kış aylarında cilt sorunları çözümleri

Kış aylarında cilt sorunları ve çözümleri

Cilte akne, sivilce izleri, derin ve ince kırışıklıklar, güneş lekelerinden kurtulmak için kış mevsimi ideal zamandır. Peeling yöntemi uygulatarak cilt sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Peeling yöntemi, cilde daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandıran biyolojik peeling uygulanır. Biyolojik peeling, sertleşip kalınlaşan cildi ölü hücrelerden arındırmak amacıyla uygulanan, doğal bitkisel işlemdir. Derinin üst tabakası soyulur, altan yeni cilt tabakasının oluşması sağlanır. Yeni gelen cildin dokusu ve rengi daha düzgün canlıdır.

Peeling sonrası yeni gelen cildin, beslenmesi, nemlenmesi ve korunması çok önemlidir. Peeling uygulama esnasında cilt kurur ve daha fazla nemi azalır. Cildi besleyen, yenileyen, cilt fonksiyonlarını dengeleyen biyolejik mask uygulanır.

Biyolejik mask : Ciltte oluşan kuruluğu giderir, nem kaybını önler ve yükseltir. Yağlanmayı azaltır ve gözenekleri, dokuları sıkıştırır. Doğal ısınma ve soğuma özelliği olan mask, cildi hızlı şekilde tazeleyip, yenileyip gençlik kazandırıyor. Soğuk aylarda cildin aşırı kuruyup pullanmasını önlemek amacıyla beslenmesi gerekir. Özellikle peeling sonrası Poratation system uygulanır.

Poratation system : Kolejen, elastin, vitamin, hyaluronic acid, içeren etken maddeler Poratation system yoluyla cilt altına iğnesiz zerk ettirmesini sağlayan yötemdir. Citte eksilmeleri tamamlıyor, hücre taşları onarıp yeniden inşaa ediyor. Cilt sağlıklı ve daha doğal genç görünüme kavuşuyor. Soğuk havada hassaslaşan ciltlere ise oxy energy ve yoğun mask uygulanarak hassasiyet, kızarıklık azalması sağlanıyor.

Oxy energy : Cilt hücrelerini oksijen ile besleyerek kan dolaşımını düzenliyor. hücreler oksijenlenince kendini yenileme yeteneği uyarılmış oluyor. Böylece cilt fonksiyonlarını yenileyerek, ciltteki nem, hassasiyet, kılcal damar gibi cilt problemleri düzenleniyor. Üst deri olan epidermis yenilenerek taze, sağlıklı, pürüzsüz cilt elde ediliyor.

Yoğun mask : Özellikle hassas, kılcal damarlı ciltlerde, cildi rahatlatan, kırmızı renkli görünümlü ciltleri kırmızı rengi solduran ve tabii görünümünü sağlayan yoğun mask. Cilde sürülerek 25 dakika bekleme süresinden sonra mask temizlenir. Mask sonrası cildi nemlendiren ve dış etkenlere karşı koruyan capillyr krem sürülerek korunur.

Peeling yönteminden sonra cildinizi ev bakımı ile destekleyin ve dış etkenlere karşı koruyun. Özellikle dış etkenlerden, kirli hava, güneş, kapalı hava koşulları olsa dahi yine korunmalıdır. Tabii ki yaz güneş koruyucuları kullanmanız gerekmiyor, daha hafif düşük faktörlü yani 15- 20 faktörlü yeterli gelir.

Her zaman kendinize ayıracağınız 5 dakikalık cilt temizliği ve bakımı, sizin daha dinç, enerjik görünmenizi sağlayacaktır.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer