Sivilce Kaderiniz Olmasın!

Akne gibi cilt problemleri son yıllarda çoğaldı. Genel olarak sivilce adıyla bildiğimiz akne sorunu normal gelişimde 12 - 15 yaşları arasında ortaya çıkar ve genelde 5 - 10 yıl sürer ve yirmili yaşlarda geçer. Son yıllarda 9 - 10 yaşları arasında ortaya çıkmaya başladı. Ergenlikte sivilce problemi yaşayan kişilerin yanı sıra yetişkinlerde de akne sorunu yaşandığı görülmektedir. Artan bir şekilde 20'li 30'lu ve 40'lı yaşlarda da devam ettiği gözlenmektedir

Ergenlikte görünen akne sebebi, kişilerin çocukluktan gençliğe geçiş döneminde yaşadığı değişikliklerdir. Fiziksel olgunluğu sağlayan hormonlar, yağ bezlerinin daha çok yağ üretmesine neden olurlar. Bu yağın deri yüzeyine geçişini sağlayan kanallar yoğunlaşmış yağ kütlesi nedeniyle tıkanır. Aknenin temel nedeni tıkanmış kanallardır. Ciltteki gözenekler tıkanma sebebiyle nefes alamaz ve dış etkenlerden yani toz ve kirden siyahlaşır, cildimizde gördüğümüz siyah noktalar oluşur. Bu siyah görünümlü noktalar temizlenmemesi halinde, bakteriler bu tıkanmış yağ bezlerinin üzerinden kanalların içine sızarak iltihaba yol açar. Bu durumda bildiğimiz tipik iltihaplı akneye dönüşür. Ergenlik döneminde ortaya çıkan sivilceler bazı kişilerde uzun yıllar süren bir sorun olur. Cilt temizliğine dikkat edilmediğinde ise sırtta ve yüzde sivilceler çıkar. Sivilceler adet döneminde ve hormon bozukluğunda çene ve boyun bölgesinde çoğalır. Strese bağlı olarak ta genellikle alın bölgesinde çıkar. Kabızlık sorunu ve karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde de sivilceler yanakta yer alır.

Sivilceleriyle baş edemeyenlere, karadut ve zeytin yaprağı özü yardımcı oluyor. Karadut ve zeytin yaprağı özü, sivilce ve aknenin doğal yöntemlerle tedavisinde önemli yer alıyor. Burada önemli olan yağ üretimini düzenleyerek nem dengesini korumaktır. Yağ üretimini azaltma özelliğine sahip karadut ve cildin nem dengesini koruyan zeytin yaprağı özü bileşimi. Sivilce oluşumuna karşı başarı sağlıyor.

Sivilce kaderiniz olmasını önleyen formül

Günlük cilt temizlinin yanı sıra, dengeli ve sağlıklı beslenme, temiz havada yürüyüş ve sporun da sivilce akne oluşumuna karşı önemli rolü var.

Cildinizi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez temizleme köpüğü ya da temizleme jeli ile temizleyin bol suyla durulayın. ardından kağıt havluyla kurulayın.

Antiseptik tonik, pamuğa dökerek yüz ve boynunuzu silin

Cildinizi yağ azaltan ve nem dengesini koruyan, karadut ve zeytin yaprağı özlü nemlendirici ile nemlendirin.

Sıvı tüketin, su maden suyu, taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları gibi

Şeker, tuz, margarin, inek sütü ve ayrıca katkı madde içeren gıdalardan uzak durun.

Stres ve toksin atmak için düzenli spor yapın

Toz pudra gibi gözenekleri tıkayan cildin nefes almasını engelleyen malzemelerden kaçının. Aşırı makyaj yapmayın, makyaj yapıyorsanız makyajınızı iyice temizlemeden uyumayın.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int.Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer