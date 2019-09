Sivilcelere Maske Çeşitleri

Akne ve sivilcelere iyi gelen maske çeşitleri

Yağlı ve akneli ciltler farklı formlarda kendini gösterebilir. Her tip yağlı akneler için, cildi yağlardan arındıracak ve temizleyecek maske bakım türleri çok önemlidir. Cildin yağ üretimini azaltırken nemini de korumak gerekir. Genelde yağlı cilt tipi problem cilt olarak tanımlanır. Yağlı, parlak, kalın ve mat görünümdedir.



Yağlı ve sivilceli cilt tipinin nedeni, yağ bezlerinin yoğun yağ üretmesidir. Bu tür ciltler bakım konusunda özel tedbirlere ihtiyaç duyar, yağ fazla olduğundan gözenekler tıkanır ve cilt nefes alamaz, kan dolaşımı yavaş ve az olduğundan gri, mat görünümdedir, yağlı deri parlar ve bu parlak görünümü gidermek için yoğun bakım maske kürleri uygulanmalıdır.



Cildin yağ ifrazatını düzenleyen

ve sivilce oluşumunu önleyen biyolojik ısınan ve soğuyan mask

Maskenin en büyük özelliği cildin yağlanmasını önleyen, yağ dengesini düzenleyen bu özel serum mineral içerikli maskeyle birlikte uygulanıyor. Hamur şeklindeki maske tüm yüz, boyun ve dekolteye sürülüyor ve biyolojik mask doğal olarak 42 dereceye kadar ısı yükselip tekrar 0 dereceye kadar düşerek soğuyor. Bu ısınma ve soğuma esnasında serum cilt altına nüfuz etmesini sağlıyor. 30 dakika bekleme süresinden sonra maske kalıp şeklinde yüzden çıkarılıyor. Cildi hızlı bir şekilde dengeye kavuşturuyor yağ ve nemi düzenliyor.



Mask powder enzym

Spesyal enzym, toz şeklinde maske suyla karıştırılarak bozadan daha koyu kıvama getirilerek, tüm yüz, boyna kadar sürülüyor 25 dakika bekleme süresinden sonra boyundan yukarı doğru film gibi çıkarılıyor. Yosun ve papaya içerikli maske ciltte sert tabakayı yumuşatarak komedon ve lekeleri çözen yoğun bakım maskesi.



Powder whıtening

Vitamin C ve beerentrauben ekstreli toz şeklindeki mask diğer maske gibi uygulanır. Cildin renk fonksiyonlarını açan yoğun bakım maske.



Unique earte

Kaolin, çinko, pantenol, allantoin içeren etken maddeler sayesinde, kaolin beyaz tonerde, heilerde, temizleyici, arındırıcı fazla yağları alır.

Zinkoxid, çinko ve oksijen karışımı, antiseptik, sıkıştırıcı, tahriş önleyici yağ azaltıcı etkisi vardır.

Panthenol, nem tutma özelliğini geliştirir, kaşıntı azaltıcı ve tahriş giderici özelliği vardır.

Allantoin, buğday özü yağı ve at kestanesinde bulunur, sakinleştirici ve tahriş önliyici özelliği etkilidir.

Ten gözle görülür şekilde duru ve düzenli görünüm alır.

Siz de evinizde taze maske uygulayabilirsiniz. İşte o maske tarifleri

Maya maskesi

B vitamini içerdiği için yağları azaltır ve cildi sakinleştirir

1 kalıp yaş mayayı maden suyu ile ezerek yumuşatın, yüz ve boyna sürün 25 dakika bekletin, ardından ılık suyla temizleyin cildi durulayın.



Çilek maskesi

Çilek C vitamini ve kükürt içerdiği için ciltteki yağlanmayı azaltır. 3-4 çileği püre haline getirin ve 1 yumurta akını ilave ederek karıştırın, yüz ve boyna sürün 25 dakika bekletin ardından maden suyu ile temizleyin cildi durulayın.



Salatalık buzları

Deri altında sert yağları yumuşatarak azaltır ve kan dolaşımını düzenli çalışmasını sağlıyarak, ciltteki gri, mat ve yorgun görünümü giderir.

Katı meyve sıkacağında bir kaç salatalığı su haline getirin buz kalıplarına dökün. Buz haline gelince gün aşırı veya haftada 2-3 kez bir buz kalıbını yüzünüzde masaj yaparak gezdirerek eritin. Kısa zamanda yorgunluk gider, kan dolaşımı hızlanır ve cildiniz renk kazanır.



Sizlere bu hafta özellikle yağlı ve akne sorunu yaşayanlara maske önerilerinde bulundum, dilerim faydalanırsınız.



Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile



Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer