Soy - Besle Yöntemiyle Cilt Yenileme

Sonbaharın, ekim, kasım ayları havaların artık soğumasıyla birlikte cildinizi soy - besle yöntemiyle tam yenileme zamnı. Özellikle güneş sonrası, güneş lekelerinden sertleşip kalınlaşan deriyi ölü hücrelerden arındırarak kışı canlı ve parlak yenilenmiş bir ciltle geçirmek istiyorsanız soy besle yöntemi uygulatabilirsiniz.

Soy - besle yöntemi, cilde daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandıran biyolejik peeling uygulanır. Biyolojik peeling, sertleşip kalınlaşan cildi ölü hücrelerden arındıranmak amacıyla uygulanan işlemdir. Pigment lekeleri, güneş lekeleri, akne izlerini gideren kırışıklıkları açan, yağ dengesini düzenleyen doğal bitkisel yöntemdir. Derinin üst tabakası soyulur alttan yeni cilt tabakasının oluşması sağlanır. Yeni gelen cildin dokusu ve rengi daha düzgün canlıdır. Peeling sonrası yeni gelen cildin, beslenmesi, nemlenmesi ve korunması çok önemlidir, peeling uygulama esnasında cilt kurur nemi daha fazla azalır. Cildi besleyen yenileyen cilt fonksiyonlarını dengeleyen doğal ısınan ve soğuyan mask uygulanır. Mask'ın özelliği, ciltte oluşan kuruluk nem kaybı ve hassasiyet gibi eksilmeleri dengeleyen, doğal ısınma ve soğumasıyla cildi hızlı şekilde tazeleyip, yenileyip gençlik kazandırıyor. Soğuk aylarda cildin aşırı kuruyup pullanmasını önlemek amacıyla beslenmesi gerekir. Özellikle peeling sonrası meso-myo system uygulanır.

Meso- myo system, kolejen, protein ve vitamin içeren etken maddeleri meso- myo system yoluyla cilt altına iğnesiz nüfuz ettirmesini sağlayan yöntemdir. Ciltte eksilmeleri tamamlıyor, hücre taşlarını onarıp yeniden inşaa ediliyor. Cilt sağlıklı ve daha doğal genç görünüme kavuşuyor.

Yöntem sonrasında cilt korunmalıdır!

Soy - Besle yönteminden sonra cilt ev bakımı ile desteklenmeli ve korunmalıdır. Özellikle dış etkenlerden kirli hava, güneş kapalı hava koşulları olsa dahi yine korunmalıdır. Tabii ki yaz güneşi koruyucuları kullanmanız gerekmiyor daha hafif düşük faktörlü yani 15 faktör yeterli gelir veya koruyucu faktör içeren renkli nemlendirici veya fondötenler vardır. Cilt probleminiz yoksa rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tabii ki kendinize ayıracağınız 5 dakika günlük cilt temizliği ve bakımı sizin daha genç, enerjik görünmenizi sağlayacaktır.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer