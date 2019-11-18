Zamanı Lehimize Çevirelim

Zamanı lehimize çevirmemiz mümkün

Yaşanmışlığın ve zamanın bıraktığı izleri ortadan kaldırarak, yüzümüzün karakteristik yapısını çok daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmasını artık günümüzde sağlıyabiliyoruz.

Peki öncelikle ne yapmalıyız ?

İnsanın kendini mutlu hissetmesi ve yaşlanmak yerine keyifli yaş alması için aynalarla barışık olması ve aynaya baktığında kendini iyi bulması yatıyor. Tabii ki her zaman için, sağlıklı beslenme, sağlıklı uyku, temiz hava ve bilinçli bakımla bir yaşam stilimiz olmalıdır. Geçen hafta yazımda, modası hiç bir zaman geçmeyen, dünya kadınlarından örnekler vermiştim. En doğal görünümde, kendine öz güveni olan ve en karakteristik yüz ifadesini yansıtan kadınlar olarak. Evet günümüzde de örnek alabileceğimiz kadınlardır onlar. Çünkü doğal görünümlü yüzler günümüzde daha tercih ediliyor artık.

Her yaşın ayrı bir güzelliği vardır

Elbette her yaşta canlı, sağlıklı ve güzel görünüme sahip olabiliriz. Burada sormamız gereken soru ise, cildimize ihtiyacı olan doğru bakımı uyguluyor muyuz ?

Cildinizin yaşınızla birlikte ihtiyaçları da değişir. En önemlisi cildin koruyucu fonksiyonlarını, dengesini korumak ve ayrıca sıkılığına sahip olmasıdır. Yaş alırken erken veya geç yaşlanmamızı, genlerimiz, yaşam tarzımız ve çevre faktörleri belirler. Örneğin 30 yaşında iken, 40 yaşında bir görünümde olabilirsiniz. Maalesef günümüzde erken yaşlanmış yüzler var. Bunun nedeni, sağlıksız yaşam tarzı, kimyasal içerikli etken maddeler kullanarak ve ayrıca makyajlı yüzü temizlemeden yatma gibi alışkanlıklar. Cildin yapısını bozabilir, cilt problemleri ile karşılaşabilir, erken kırışıklıklar başlar cilt yaşlanmasına neden olabilirsiniz. Ya da tam tersi 30'lu, 40'lı, 50'li ve hatta 60'lı yaşlarda bile kırışıksız, canlı, sıkı bir görünümde olmanız da mümkün ve zamanı lehinize çevirmeniz de ! ! !

Zamanı lehimize çeviren koruyucular

Artık yeni ve zamanı lehimize çeviren koruyucular, yüksek etken madde içeriklidir. Bu yüksek etken madde içerikli koruyucular, her yaşa ve her cilt problemine uyum sağlıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz güz mevsiminde, cildin doğal dengesini koruyarak kalitesini yükseltiyor.

30'lu yaşlara uyum sağlayan yüksek etken madde içeren formüller

Vitamin A ( Retin oil ) ceramide, macadamia temifolia nu oil, bu içerikler vitamin A serum ile yaz sonrası kuruyan cildi, güz mevsimine yapılandırır cilt kalitesini yükseltir.

40'lı yaşlara uyum sağlayan yüksek etken madde içeren formüller

Hyaluronik Asit (Hyaluronic acid) yüksek etken madde içeren hyaluronic serum, cilt için yoğun nemlendirici deposudur. Cildin gerginliği, sıkılığı ve elastikiyetini kuvvetlendirir, kırışık oluşumunu çok güzel önleyicidir.

50'li ve 60'lı yaşlara uyum sağlayan yüksek etken madde içeren formüller

Argireline, Hyaluronic Acid, yüksek değerde Anti-Aging etken maddelerdir ve belirtilen yaşlara her cilde uygundur doğal botoks etkisi yaratır.

Tabii ki kendinize ayıracağanız 5 dakikalık günlük cilt temizliği ve bakımı, sizin daha genç, enerjik görünmenizi sağlar ve zamanı da lehinize çevirebilirsiniz.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer