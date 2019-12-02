Netflix'ten ebeveyn kontrolü açıklaması

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BALIK

Bugün Bugün kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Kimi zaman koşullar tahmin ettiğiniz gibi olmayabilir. İkili ilişkilerinizde zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ümit ettiğiniz şeyler için başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla iletişim içinde olacağınız bir gündesiniz. Öğle saatlerinde duygusal açıdan karmaşık ve yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için çaba sarf edebilirsiniz. İletişim yeteneklerinizi doğru kullanmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızda kendinizi göstermekten çekinmeyeceksiniz. Şartlar sandığınız kadar kolay olmayabilir. İşlerinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı stresler söz konusu. Sorumlu olduğunuz konulara hâkim olmanız gereken bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminiz bugün önem kazanabilir. Akşam saatlerinde sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Yeni şeyler keşfetmek için heyecanlı olacağınız bir gündesiniz. Olaylara daha geniş açıdan bakacaksınız. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde değişiklikler meydana gelebilir. Ani kararlar almak için uygun bir günde değilsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün finansal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Bazı olaylar sizi krize sokabilir. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde kontrollü olmaya bakın. Sağlığınızı etkileyen durumlardan kaçınmalısınız. Maddi konularda başkalarına bağlandığınızı hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Doğru iletişim yolları bulmak ve dengede kalmak sizi iyi bir noktaya getirebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başarılı olmak için çaba göstereceksiniz. Akşam saatlerini sakin geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Kendi özel hayatınızdan feragat etmeniz gerekebilir. Doğru organizasyonlarla bu durumu sakince çözebilirsiniz. Akşam saatinde programlarınızdaki değişiklikler keyfinizi kaçırabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün çocuklarınızla ilgili işlerle fazlasıyla oyalanabilirsiniz. Gereksiz harcamalarınızı kısmalısınız. Hobilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk almak için acele etmeyin. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün toprağa ait konularla ilgilenebilirsiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Ailenize zaman ayırmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizdeki sorumluluklarınız sizi yorabilir. İlişkinizde bazı konuları daha fazla derinleştirme arzusu içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün enerjisi yüksek bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Yaptığınız programlarda aksilikler olabilir. Bu konuda kendinizi strese sokmayın. Gün içinde işlerinizde istikrarlı bir süreç izlemeniz zor olabilir. Yeni haberler duyabilirsiniz. Aşk hayatınızda ani kararlar almamaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yetkin olduğunuz konularda daha fazla söz sahibi olmak isteyebilirsiniz. Gelirlerinizi arttırmak için farklı alternatifler arayacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konular üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni işler üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde iletişim tarzınıza özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku Devamını Oku