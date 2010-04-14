Nev’in albümünü ilk siz dinleyin!

“Zor”, “Benmişim”, “Sukut-u Hayal” adlı parçaları ile sevenlerinin gönlünde taht kuran Nev 80’lerin naif ve lirik anlayışını 2000’lerin sound’uyla birleştirerek, her zamanki samimi tavrıyla; hikâyelerini şarkıları aracılığıyla anlatmaya devam ediyor...

Merakla beklenen dördüncü albümü "Bir Nev-i Alaturka" öncesi son konseri ile hayranlarıyla son kez Hayal Bistro'da buluşuyor. Yeni albümden süpriz şarkılarında yer alacağı bu muhteşem konseri kaçırmayın...

Yer: Hayal Bistro

Tarih: 17 Nisan Cumartesi

Saat: 24.00

Giriş: 30,00TL+ 1 yerli içki