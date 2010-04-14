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    HaberlerEtkinlikNev’in albümünü ilk siz dinleyin!
    14.04.2010 - 14:19 |

    Nev’in albümünü ilk siz dinleyin!

    Hayal Bistro,Deeep Enerji içeceğinin katkılarıyla Türk rock müziğinin farklı vokallerinden Nev’i ağırlıyor....

    Nev’in albümünü ilk siz dinleyin!

    “Zor”, “Benmişim”, “Sukut-u Hayal” adlı parçaları ile sevenlerinin gönlünde taht kuran Nev 80’lerin naif ve lirik anlayışını 2000’lerin sound’uyla birleştirerek, her zamanki samimi tavrıyla; hikâyelerini şarkıları aracılığıyla anlatmaya devam ediyor...

    Merakla beklenen dördüncü albümü "Bir Nev-i Alaturka" öncesi son konseri ile hayranlarıyla son kez Hayal Bistro'da buluşuyor. Yeni albümden süpriz şarkılarında yer alacağı bu muhteşem konseri kaçırmayın...

    Yer: Hayal Bistro
    Tarih: 17 Nisan Cumartesi
    Saat: 24.00
    Giriş: 30,00TL+ 1 yerli içki

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