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    HaberlerEtkinlikNev Kadıköy DorockXL Sahnesi'nde
    11.08.2016 - 13:03 |

    Nev Kadıköy DorockXL Sahnesi'nde

    Türk rock müziğinin özel ve önemli isimlerinden Nev, 13 Ağustos'ta İstanbul Anadolu yakasının en büyük performans mekanı Dorock XL sahnesinde...

    Nev Kadıköy DorockXL Sahnesi'nde

    Nev yeni albümü "Bir Nev-i AlaturkaII"den 15 Ağustos'da yayımlayacağı ilk şarkı "Vardar Ovası"nı ilk kez İstanbullu müzikseverler ile paylaşacak.

    Kendi hitlerinin yanı sıra alaturka şarkıları da kendine has özel düzenlemeleri ile yorumlayan Nev, Dorock XL konseri için çok özel bir repertuar hazırladı.Zor, Mühürlü Kaderim, Sen Gibi, Benmişim, Efkarlıyım gibi yayınlandığında listelerde zirveye yerleşen, hala ilk gün gibi dinlenen şarkılarının yanı sıra ödüllere doymayan Bir Nev-i Alaturka albümünden şarkıları da sahnede yorumlayacak Nev, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yepyeni sürpriz şarkılara da konserinde yer verecek. Şarkıların yanı sıra özel görsel showların da hazırlandığı şahane bir Nev konseri için yerinizi şimdiden ayırtın.

    Yeni albüm heyecanı yaşayan Nev, Bir Nev-i Alaturka serisinin II.sini yakında yayınlamaya hazırlanıyor. Bir Nev-i AlaturkaII'den ilk olarak 15 Ağustos'da yayına girecek olan "Vardar Ovası"nı ise ilk kez Dorock XL sahnesinde İstanbullu dinleyicileri ile paylaşacak.

    DorockXL'da 13 Ağustos cumartesi akşamı 22:30'da başlayacak olan Nev konserinin biletleri Biletix ve Dorock XL gişesinde.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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