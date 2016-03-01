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    HaberlerEtkinlikNev, Trump Cadde Garden 74 sahnesinde!
    01.03.2016 - 12:07 |

    Nev, Trump Cadde Garden 74 sahnesinde!

    Türk rock müziğinin sevilen ismi Nev, Trump Cadde Garden 74 sahnesinde!

    Nev, Trump Cadde Garden 74 sahnesinde!

    Geçtiğimiz günlerde Trump Cadde’de kapılarını açan Garden 74, birbirinden ünlü isimleri sahnesinde ağırlıyor. Türk rock müziğinin özel ve önemli isimlerinden Nev, 5 Mart'ta Trump Cadde Garden 74 sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Kendi hitlerinin yanı sıra alaturka şarkıları da kendine has özel düzenlemeleri ile yorumlayan Nev, Garden 74 ziyaretçilerine bu hafta sonu müzik dolu bir gece yaşatacak.

    Zor, Mühürlü Kaderim, Sen Gibi, Benmişim, Efkarlıyım gibi yayınlandığında listelerde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra ödüllere doymayan Bir Nev-i Alaturka albümünden şarkıları da sahnede yorumlayacak Nev saat 22:00’de sahne alacak.

    Siz de şimdiden yerinizi ayırtın, Nev’le birlikte müzik ve eğlence dolu bir geceyi kaçırmayın! Biletler Garden 74 ve Biletix’te…

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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