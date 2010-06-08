New York İstanbulive ile coşacak!

Bu yıl ikincisi düzenlenecek festival, 3 Temmuz Cumartesi günü Central Park’taki Summer Stage’de yapılacak. Festivalde, Türk sanatçılar Kenan Doğulu, Duman, Şükriye Tutkun, İlhan Erşahin ve Ozan Doğulu’nun sahne alacağı açıklandı.

Festivalle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen İstanbulive’ın yapımcıları Serdar İlhan ve Mehmet Dede, bu yılki konserin dünyaca ünlü Türk aranjör, besteci ve müzisyen Arif Mardin’e adandığını belirtti.

Bu yıl konserler için daha iyi hazırlandıklarını söyleyen İlhan, "10 bine yakın izleyicinin festivale gelmesini bekliyoruz. Bu sene daha iyi organize olduk. MTV İggy, National Geographic Music gibi uluslararası sponsorlarımız da var. Türklere ve Türk müziği severlere iyi bir şölen sunacağımızı düşünüyorum" dedi.



Basın toplantısına katılan müzisyen İlhan Erşahin, Türk kültürünün tanıtımı açısından bu organizasyonun çok önemli olduğunu ifade etti. New York’ta yaşamını sürdüren Erşahin, 3 Temmuza özel olarak hazırlandığını ve iyi bir performans ortaya koyacağını söyledi.



Toplantıda yer alan Arif Mardin’in oğlu Joe Mardin ise, İstanbulive festivalinin babasına adanmasından dolayı büyük bir gurur duyduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığının ana sponsorluğunda gerçekleştirilen festivalin sponsorları arasında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Türk Hava Yolları, Türk Kültür Vakfı ve The Marmara-Manhattan oteli de yer alıyor.