Newjoy'un 23 Nisan şenlikleri

Çocukların birey olarak farklı zevkleri, bakış açıları ve hayal dünyaları olduğundan yola çıkarak sadece onlara özel mobilya ve aksesuarları özel bir konseptle yine onların alışveriş zevklerine özel mağazalarda eğlenceli bir tarza dönüştüren Newjoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve bayrama özel tüm ürün gruplarında uyguladığı %40 indirimle karşılamaya hazırlanıyor.

Newjoy’un her detayını özenle düşünerek tasarladığı konsept mağazalarda çocuklar kendilerini 23 Nisan’da da özel hissedecek. Bayram için rengarenk balonlarla ve bayraklarla süslenen mağazalarda çocuklara palyaçolar eşlik edecek. Newjoy E-1 ve GS kalite sertifikalarına sahip ürünleri ile çocukların sağlığını düşündüğü kadar düzenlediği özel etkinliklerle sosyal gelişimlerine de katkıda bulunuyor. Çocuklar yüz boyama etkinliği ve çeşitli oyunlarla bir yandan arkadaş edinip sosyalleşirken bir yandan da bayramın tadını çıkaracak. Newjoy mağazalarında bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar, mağazalarda hediye edilen Türk bayrakları ve balonlarla evlerine dönecek.

Newjoy çocukların yaratıcılığını destekliyor

Yeni nesli dinleyen ve tasarımlarını onların isteklerine göre şekillendiren Newjoy, sosyal medyadan başlattığı yarışmayla çocukların yaratıcılığını ve yeteneklerini destekliyor. Hayallerinin genç odasını çizen çocuklar resmini #BenimHayalim etiketi ile Newjoy’un Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarında paylaşıyor.

Çocukların hayal dünyalarındaki odayı, rengârenk boyalarla resmedeceği yarışmanın kazananını, Newjoy’dan sürpriz hediyeler bekliyor.

Anne hassasiyetinde sağlıklı ve garantili ürünler

Anne hassasiyetinde üretim gerçekleştiren Newjoy, sağlıklı, fonksiyonel ve şık tasarımlarını yedi yıl garanti kapsamına alarak, kalitesine olan güvenini ortaya koyuyor. Newjoy, özellikle gençlerin odalarını özgürce dekore etmelerine imkan veren ve sektörde inovasyon niteliği taşıyan akıllı mobilya tasarımları Smart serisi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Hareketli modüller ile gençlere odalarını özgürce dekore etme olanağı sunuyor.

