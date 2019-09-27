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27.09.2019 - 16:51 |

Nicki Minaj'dan moda devi ile işbirliği

Nicki Minaj dünyaca ünlü bir marka ile iş birliği yaptı. Her biri kendi imzasını taşıyan koleksiyon mağazalarda yerini almaya hazırlanıyor.

Nicki Minaj'dan moda devi ile işbirliği

Dünyaca ünlü İtalyan moda evi Fendi ile iş birliği yapan Nicki Minaj, marka için 127 parçalık kapsül bir koleksiyon hazırladı. 'Prints On' ismini verdiği koleksiyon için Nicki Minaj, PNB Rocks ve Murda Beatz bir araya gelerek bir şarkı hazırladı. 

Hazırlanan şarkı müzik platformlarında dinlenebilecek iken, 'Prints On' koleksiyonu 14 Ekim'de online olarak, 16 Ekim'de ise seçili Fendi butiklerinde satışa sunulacak. Ünlü rapçinin hazırladığı koleksiyonda pembe ve gümüş renkleri ağırlıkta.

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