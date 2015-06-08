Nike Women’s İstanbul koşusu

Kadınları, yüksek enerjili koşu ve antrenmanlarla sporun gücünü deneyimlemeye davet eden Nike, “Nike Women’s Etkinlik Serisi” kapsamında düzenlenen 5 km’lik Nike Women’s İstanbul koşusunu 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirdi. Türkiye’de kadınlar için ilk kez düzenlenen koşu, Maçka’daki Küçükçiftlik Park’tan başlayarak aynı noktada sona erdi.

Yarışmanın 1.si Damla Çelik, 2.000 TL’lik Nike hediye çekini Nike Koşu Avrupa Bölgesi Marka Direktörü Debra Freeman’dan alırken, aynı zamanda 27 Haziran’da İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek “Nike Women’s Race Stockholm” koşusuna gitme şansını yakaladı. Yarışmanın 2.si Elif Tozlu 1.000 TL, 3.sü Lütfiye Kara ise 500 TL hediye çeki kazanırken, katılan herkese günün anısına özel tasarlanan kolye hediye edildi. Aralarında Ezgi Mola, Çağla Kubat, Hande Doğandemir, Ece Vahapoğlu, Ayşe Tolga, Venessa Sason Raisa Sason, Elvin Levinler’in de bulunduğu binlerce kadın, koşu sayesinde süprizlerle dolu anlar yaşadı.

Binlerce kadının katılımıyla gerçekleştirilen koşu öncesi yarışmacılar; masaj, dövme, tırnak boyama ve saç örme stüdyosunda eğlenceli dakikalar geçirdi. Yarış sırasında ise koşucuların üzerine güllerin dökülmesi ve onları motive etmek için hazır bekleyen bandoyla unutulmaz bir deneyim yaşatıldı.

İstanbul Valiliği’nin de desteklediği Nike Women’s 5K İstanbul koşusuna katılanlardan alınan kayıt ücretlerinin bir bölümü, Türkiye Atletizm Federasyonu’na bağışlanacak.