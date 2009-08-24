Nil Alaçatı'yı inletecek!

Albümleriyle Türk pop müziğinin kimliğini yeniden tanımlayan Nil Karaibrahimgil, gözalıcı kostümleri, farklı videoları ve dillerden düşmeyen reklam müzikleriyle son yıllarda Türk pop müziğinin en ilginç karakterlerinden biri oldu.

Son albümünden şarkıların yanısıra, sevilen eski şarkılarına da uzanacak olan Nil, dinamik müzisyenleri, renkli ve kıpır kıpır sahne performanslarıyla içinizi ısıtacak.

Biletler Biletix'te

tarih : 28.08.2009 23:30:00

mekan : Babylon Alaçatı