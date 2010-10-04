Nil, iklim değişikliği ile mücadele için söyleyecek!

Konserin tüm geliri Su Entertainment Group’un da desteklediği WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına bağışlanacak.

Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek için, İstanbul eğlence sektörünün önde gelen markası Su Entertainment Group ve Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Nil Karaibrahimgil bu özel geceyle WWF- Türkiye’yi destekliyor.

WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına destek olmak amacıyla 15 Ekim gecesi Su Entertainment Group bünyesindeki Suada Club’da sahne alacak olan Nil Karaibrahimgil çağımızın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği konusunda tüm Türkiye’ye mesaj yollayacak. Bu özel etkinliğin önemini vurgulamak için kamera karşısına geçerek mesaj veren bir fotoğraf çekimi gerçekleştiren Nil Karaibrahimgil, iklim değişikliği mücadelesini destekleyenfarklı bir sahne kostümü ile sahne almaya hazırlanıyor.

Türkiye’de 35 yıldır doğa koruma çalışmalarının merkezinde bulunan WWF-Türkiye küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye, katılımı sağlamaya ve karar vericileri etkilemeye yönelik çalışmalarda bulunuyor.

WWF-Türkiye, Su Entertainment Group ve Nil Karaibrahimgil herkesi yaşayan bir Türkiye için iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olmaya çağırıyor.

Konser Bilgileri

Tarih : 15 Ekim 2010, Cuma

Saat : 22:00

Yer : Galatasaray Adası - Suada konser alanı, Kuruçeşme - İstanbul

Biletler Biletix'te