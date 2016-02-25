Nil Karaibrahimgil Bostancı Gösteri Merkezi Sahnesi'nde!

İlk defa denenecek olan bu teknoloji sayesinde, konserin bir bölümünde seyirciler flash ışığı yansıttıkları sürece Nil Karaibrahimgil görünecek.

Nil Karaibrahimgil, son zamanlarda çok izlenen “Gençliğime Sevgilerimle” videosundan bölümleri kendi hayatından hikayelerle anlatacak. “Artık konuşmalı konser veriyorum. Müziğin yanında hikayelerimi de paylaşıyorum” diyen Nil Karaibrahimgil, sahne dekoruyla da çok konuşulacak.