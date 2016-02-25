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    HaberlerEtkinlikNil Karaibrahimgil Bostancı Gösteri Merkezi Sahnesi'nde!
    25.02.2016 - 17:28 |

    Nil Karaibrahimgil Bostancı Gösteri Merkezi Sahnesi'nde!

    Nil Karaibrahimgil, 27 Şubat Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserinde seyircilerin flashlarıyla parlayan bir kostüm giyecek.

    Nil Karaibrahimgil Bostancı Gösteri Merkezi Sahnesi'nde!

    İlk defa denenecek olan bu teknoloji sayesinde, konserin bir bölümünde seyirciler flash ışığı yansıttıkları sürece Nil Karaibrahimgil görünecek.

    Nil Karaibrahimgil, son zamanlarda çok izlenen “Gençliğime Sevgilerimle” videosundan bölümleri kendi hayatından hikayelerle anlatacak. “Artık konuşmalı konser veriyorum. Müziğin yanında hikayelerimi de paylaşıyorum” diyen Nil Karaibrahimgil, sahne dekoruyla da çok konuşulacak.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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