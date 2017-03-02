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    HaberlerEtkinlikNilipek ve Can Güngör Babylon’da
    02.03.2017 - 15:24 |

    Nilipek ve Can Güngör Babylon’da

    Alternatif müzik sahnesinin iki ismi Nilipek. ve Can Güngör, 2 Mart Perşembe günü arka arkaya Babylon’a konuk oluyor.

    Nilipek ve Can Güngör Babylon’da

    Akustik pop'tan alternatif rock'a geniş bir yelpazede şarkılarıyla Nilipek., internette yayınlanan kayıtlarıyla kendine has bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Sanatçı, festival ve akustik konserlerindeki performanslarıyla göz dolduruyor.

    Nilipek.’in ardından son yıllarda Türkçe müzik sahnesindeki birçok albümün düzenlemelerini ve prodüktörlüğünü üstlenen Can Güngör Babylon’da. Kişisel hikayelerinin, sakin, sade bir üslupla ve yenilikçi düzenlemelerle yer aldığı ilk solo albümü “Silik Düşler”, birçok müzik eleştirmeni tarafından yılın en iyi albümleri arasında gösterildi. Sanatçının, 2016’nın sonlarına doğru yayınladığı “Yalnız Ölmek” isimli teklisi Spotify “Türkiye Viral 50” listesine 1 numaradan girdi.

    Babylon konser biletleri biletix.com, Biletix satış gişeleri, Çağrı Merkezi ve Babylon Gişesi’nden satın alınabiliyor.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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