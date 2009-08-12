Nilüfer Açıkhava'da fırtına estirecek!

Albüm, Nilüfer tarzını yeni notalarla buluştururken, Türkiye’nin birbirinden ünlü ve değerli birçok ismi, bu benzersiz hayal yolculuğuna eşlik eden müzisyenler olarak karşımıza çıkıyor.

“Bir bilseydin”, “Yaramaz”, “Tanrım”, “Bir liste” gibi yepyeni şarkılar, “Kavak yelleri”, “Haram geceler”, “Yeniden sev”, “Karar verdim” gibi klasik parçalarla, çok özel bir sahne prodüksiyonu ve sürprizler eşliğinde, Nilüfer’in bir kez daha dev bir yorumcu olduğunu zihinlerimize kazımaya geliyor.