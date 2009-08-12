BİST99.838-0,38EURO6,36-0,51USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikNilüfer Açıkhava'da fırtına estirecek!
    12.08.2009 - 14:33 |

    Nilüfer Açıkhava'da fırtına estirecek!

    Bu yaza damgasını vuracak hit şarkıların yer aldığı “Hayal” adlı albümüyle Nilüfer, 15 Ağustos’ta Most Production organizasyonuyla, Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor.

    Albüm, Nilüfer tarzını yeni notalarla buluştururken, Türkiye’nin birbirinden ünlü ve değerli birçok ismi, bu benzersiz hayal yolculuğuna eşlik eden müzisyenler olarak karşımıza çıkıyor.

    “Bir bilseydin”, “Yaramaz”, “Tanrım”, “Bir liste” gibi yepyeni şarkılar, “Kavak yelleri”, “Haram geceler”, “Yeniden sev”, “Karar verdim” gibi klasik parçalarla, çok özel bir sahne prodüksiyonu ve sürprizler eşliğinde, Nilüfer’in bir kez daha dev bir yorumcu olduğunu zihinlerimize kazımaya geliyor.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber