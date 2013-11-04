1863 yılında beş idealist Osmanlı aydınının babası vefat etmiş, eğitim olanağından yoksun çocuklara kaliteli eğitim fırsatı yaratmak amacıyla kurduğu Darüşşafaka, toplumun her kesiminin sahiplenmesiyle 150. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor. Bu özel yılda Türkiye’nin güçlü seslerinden Nilüfer, 150 yıldır hayırseverlerin bağışlarıyla eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka’nın yararına konser verecek.

Müzisyen kimliğinin yanı sıra bugüne kadar pek çok hayır konseri düzenleyen ve 1997'de UNICEF’in iyi niyet elçisi seçilen Nilüfer’in Darüşşafaka yararına vereceği konserin biletleri, Biletix’te satılıyor.