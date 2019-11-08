Kanser Farkındalığı Ayı

Kasım ayı, ‘Akciğer Farkındalık Ayı’... Bristol Myers-Squibb, her yıl kanser farkındalığını daha da artırmak adına çalışmalar ve etkinlikler düzenliyor. 1-30 Kasım tarihleri boyunca toplum bilincini artırmak ve konuya dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenliyorlar. Geçen sene “Hiç sigara içmemiş”, “5 yıl düzenli sigara içmiş” ve “20 yıl düzenli sigara içmiş” kişilere ait nefes sesleri ziyaretçilere özel olarak tasarlanmış bir akciğer standı aracılığıyla dinlettirilerek özellikle sigaranın yarattığı yapısal zararlar anlatılmaya çalışıldı. Şimdi bu kampanya devam ediyor. Buna ek olarak Türkiye’de toplumsal bilinçlendirmenin amaçlandığı yeni bir sosyal sorumluluk kampanyası olacak.Detaylarla ilgili olarak, şirketin Türkiye Genel Müdür Ece Kaşıkçı ile konuştuk.

- Kanser farkındalığı amaçlı olarak Türkiye’de ve dünyada kaç yıldır çalışmalar yapıyorsunuz?

130 yılı aşkın süredir, zorlu hastalıklarla mücadelelerinde hastalara yardımcı olan yenilikçi ilaçları keşfetmeyi, geliştirmeyi ve hastalara ulaştırmayı misyon ediniyoruz. Türkiye’de 20 yılı aşan bir geçmişe sahibiz. Çalışmalarımızı; immüno-onkoloji, hematoloji, immünoloji, viroloji, kardiyovasküler ve kistik fibrozis gibi alanlarda yoğunlaştırıyoruz. İnovatif ilaçların keşfedilmesi ve geliştirilmesinin gelecekte kansere karşı en büyük güç olacağı görüşüyle, immüno-onkoloji alanında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda kanser tedavisinde sağkalımı uzatan immüno-onkoloji ilaçlarıyla hastalara yeni tedavi olanakları sunuyoruz.

Hastaları odağımıza alarak titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızla bugüne kadar 250 binden fazla hastaya tedavi imkanı sağladık. İmmüno-onkolojik tedavilerle hastaların sağkalım beklentilerini büyük oranda değiştirdik. Kanserle mücadelede bağışıklık sisteminin gücüne inanıyor ve immün sistemimizin kanser ile mücadele edebilecek bir hale getirmek için çalışıyoruz.

- Kanser hastalarıyla ilgili projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Her yıl kanser farkındalığını daha da artırmak adına çalışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Önümüzde Akciğer Farkındalık Ayı var. 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde kasım ayı boyunca toplum bilincini artırmak ve konuya dikkat çekmek amacıyla etkinliklerimiz olacak. Geçen sene “Hiç sigara içmemiş”, “5 yıl düzenli sigara içmiş” ve “20 yıl düzenli sigara içmiş” kişilere ait nefes sesleri ziyaretçilere özel olarak tasarlanmış bir akciğer standı aracılığıyla dinlettirilerek özellikle sigaranın yarattığı yapısal zararları anlatmayı hedeflemiştik. Bu sene bu etkinliği Yedikule ve Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi hastanelerinde yapacağız. Aynı zamanda buna ek olarak Türkiye’de toplumsal bilinçlendirmeyi amaçladığımız bir animasyon video yayınlayacağız.

- Kanser hastalığı ile ilgili bu yılki öncelikleriniz neler?

Yenilikçi ilaçların keşfi ve geliştirilmesinin kansere karşı gelecekteki en büyük güç olacağı görüşündeyiz. Farklı tümör tiplerinde yeni gelecek endikasyonlarımızın onaylarını alarak, en kısa sürede hastalara ulaşması için çalışıyor ve her zaman olduğu gibi yaptığımız tüm işlerde hasta odağımızı kaybetmeden ve hastalar için “bugün neyi daha iyi yapabilirim” düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ülkemizde ilaca erişimin dünya ile eşzamanlı olarak sağlanmasını, AR-GE faaliyetleri ve klinik araştırmaların ülkemize artarak taşınmasını hedefliyoruz. Nadir görülen hastalıklar ve kanser alanındaki araştırmalarımız devam ediyor.

- Türkiye’de kanser hastalıklarına karşı bilinçlenme düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 verilerine göre Türkiye’de her 5 ölümden birinin nedeni kanser. Türkiye’de kanser farkındalığı henüz istenen düzeyde değil. Bu nedenle IPSOS ile Türkiye’nin 12 farklı şehrinden 1320 katılımcıyla Türkiye’yi temsil eden bir kanser farkındalık araştırması gerçekleştirdik. Araştırma sonuçları gösteriyor ki; Türkiye’de kanser farkındalığı olması gerekenin çok altında. Kanser bu denli sık görülen bir hastalık olmasına rağmen ne yazık ki toplum olarak farkındalığımız çok düşük.

- Kimlerle ya da hangi kuruluşlarla nasıl iş birlikleriniz mevcut?

Günümüzde gittikçe önem kazanan sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiğimiz farklı projelerle de kanser farkındalığını artırmayı ve toplumun bu konuda bilgi seviyesini daha da yukarı çekmeyi hedefliyoruz. Toplumun kanserle ilgili farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde daha çok insana ulaşmak adına Sivil Toplum Kuruluşları, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) ve Hasta Dernekleri ile iş birliği yaparak çalışmalarımızı hep bir adım ileri taşıyoruz.