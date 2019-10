Sezon Saçları Doğal Ama Çekici

Yeni sezonun sonbahar-kış saç trendleri biz kadınların değişim arzusunu körükleyecek cinsten. Renkler ve modeller günümüz doğallığında ama bir o kadar da çekici olmayı fazlasıyla başarmış durumda… 2019-2020 saç modasına dair detayları saç tasarımcısı Şenol Zeytinoğlu anlatıyor.

Keskin ayrım: Keskin bir ayrımla kusursuz bir şekilde tam ortadan ayrılarak taranmış saçlar, hem uzun hem de kısa versiyonlarıyla net bir tavır sergiliyor. Hafif nemli ve biraz dalgalı ya da gevşek bir at kuyruğunda karşımıza çıkan bu doğal tınıların en önemli özelliği tarak izinin titizlikle ortaya konması…

Düşük at kuyruğu: Nostaljik, romantik, okullu, çocuksu, kadınsı kısacası birden fazla karakteri içinde barındıran at kuyrukları bu kış en uzun haliyle bizimle. Tabii minik bir dokunuşla karakteristik bir görüntüye bürünerek… Bu sezonun at kuyruğu formu ‘düşük’ olarak tanımlanıyor. Daha ayakları yere basan ve özgüvenli bir hal alan at kuyrukları hem gündüz hem de gece çokça bizlerle olacak.

Dalgaların gücü: Yumuşak doğal dalgalar, hem moda hem de güzellik dünyasının en sevilen görüntülerinden. Yana ayrıldığında farklı, ortadan ayrıldığında farklı kimliklere bürünen dalgalar, bu kış yumuşacık halleriyle hem 70’ler hem de günümüz ruhunu bir araya getiriyor.

Heykel misali: Güçlü saç şekillendiricilerinin cömertçe kullanıldığı heykelsi saçlar, 20’li yılların buklelerinin 2020 versiyonu olarak karşımızda. ‘Betty Boop’ tadındaki saçlar, yenilenen versiyonuyla defilelerden sonra caddelerde yerini almaya hazır.

Burgu burgu: Yaratması sadece bir-iki dakika alan ama etkisi çok daha fazla olan burgu topuzlar, yeni bir alternatif olarak sahnelerde... Birkaç firkete yardımıyla kendi burgularınızı yaratın ve kış defilelerin en sık kullanılan modeli artık sizin saçlarınızda hayat bulsun!

Tost etkisi: Kış sezonunun açık ara en gözde trendlerinden biri zig zag dalgalar. Bizi çocukluğumuza götüren bu tost saçlar bu kez çok havalı salınıyor etrafta. Podyumlarından bizleri selamlayan çocukluğumuzun saçları tam bir kurtarıcı olacağa benziyor.

Çılgın örgüler: Örgünün her hali hayatımızda önemli bir yer kaplıyor. Plaj, okul, ofis, düğün, parti… Ama şimdi örgüleri konuşturma vakti. En yaratıcı, en özgür, en çılgın örgüler ipi göğüsleyecek bu kış. Fularla süslenmiş, taşlarla renklenmiş olanlar ise yıldızlı pekiyiyi hakediyor.

Biraz kakül: Başlı başına büyük bir karar olan kaküller; işi biraz daha zorlaştırıp kıvırcık, düz, uzun, kısa olarak bol seçenekli çıkıyor karşımıza. ‘Değişiklikse sonuna kadar’ diyenler için kaçırılmaz fırsat. Kullanımı kolay olmayan ama etkisi büyük kakullerden tarzınıza uygun olanı seçerek kış trendlerinden birini yakalayabilirsiniz.