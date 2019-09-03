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03.09.2019 - 16:19

Nina Kraviz İstanbul'u ateşlemeye geliyor

Global dans sahnelerinin en büyük isimlerinden Rus DJ ve prodüktör Nina Kraviz ‘Burn Enerji İçeceği’nin katkılarıyla 6 Eylül Cuma gecesi İstanbul’da!

Nina Kraviz İstanbul'u ateşlemeye geliyor

Geçtiğimizi yaz 3.’sünü düzenlendiği Big Burn Istanbul Festival ile 2019’a damgasını vuran Burn Enerji İçeceği, 6 Eylül’de elektronik müzik tutkunlarının yakından takip ettiği Rus DJ ve Prodüktör Nina Kraviz’i Maslak’taki VW Arena’da ağırlıyor

Dünyanın önde gelen birçok müzik festivalinde sahne alan Nina Kraviz, hem DJ hem de prodüktörlük yapıyor. Son 10 yıl içinde Rusya’nın elektronik müziğe verdiği en özel hediyelerden olan Nina, ünlü plak label’ı Rekids’ten çıkardığı 3 single ve 1 albümden sonra 2017 yılında kendi kurduğu label Trip ile elektronik müzik sektörüne yeni eserler ve yeni isimler katmaya devam ediyor.

Performanslarında Acid’den Techno’ya, Trance’ten Dark Wave’e uzanana farklı ve başarılı seçkileriyle dinleyici kitlesi durmadan genişleyen Kraviz’in performans göstereceği gecenin öncesinde Maayan Nidam, Terrence Dixon ve Deniro gibi global müzik dünyasının deneyimli isimleri elektronik müzik severlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyorlar.

Bu çok özel gecenin organizasyonun arkasında, ülkemiz elektronik müziğine çok değerli katkıları olan Suma Beach ve geçtiğimiz yıl İstanbul elektronik müzik dünyasına hızlı bir giriş yaparak adından sıkça bahsettiren RX Istanbul’un güçlerini birleştirdiği Sweet Union oluşumu, organizasyon becerileri ve deneyimleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece vaat ediyorlar.

Sweet Union sunumu ve Burn Enerji İçeceği’nin desteğiyle 6 Eylül Cuma gecesi Volkswagen Arena’da gerçekleşecek unutulmaz gecenin biletleri yoğun talep görüyor.

Türkiye’de ve dünyada elektronik müziğe yön veren ‘Burn Enerji İçeceği’nin birbirinden eğlenceli yeni etkinliklerinden haberdar olmak ve hiçbirini kaçırmamak için sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.

 

 

 

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