Nisan ayı boyunca Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nda

Mehmet Zorlu Vakfı tarafından, çocuklara tiyatroyu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Zorlu Çocuk Tiyatrosu, “Karlar Ülkesi” oyunu ve “Kibritçi Kız Müzikali” ile çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Ekim ayında yeni sezonu açan ve Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında da çocukların karşısına çıkan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Nisan ayı boyunca Karlar Ülkesi ve Kibritçi Kız Müzikali ile minik izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Karlar Ülkesi ayrıca İstanbul’un yanı sıra Anadolu Turnesi kapsamında Denizli, Aydın, İzmir ve Manisa’da da çocukların karşısına çıkacak.

Kibritçi Kız Müzikali ile 23 Nisan sevinci ikiye katlanıyor…

Kibritçi Kız Müzikali, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde; 10-16-17-24 ve 30 Nisan’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenecek. Müzikal ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenerek çocukların bayram coşkusunu katlayacak.

Anadolu Turnesi’ne çıkan Karlar Ülkesi oyunu ise 2 Nisan’da Denizli’de, 3-4 Nisan’da Aydın’da, 5-6 Nisan’da İzmir’de ve 29-30 Nisan’da Manisa’da çocuklarla buluşacak. Karlar Ülkesi aynı zamanda 9-10-16 ve 17 Nisan’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek.

Kibritçi Kız Müzikali, tüm coşkusuyla çocukların karşısında!

“Kibritçi Kız Müzikali”, tiyatro oyun yazarı ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Erkek tarafından, Hans Christian Andersen’in ünlü masalından yola çıkılarak hazırlandı. Hasan Erkek’in aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği oyun 5 yaş ve üzeri izleyicilere sesleniyor.

2013-2014 sezonu içinde 39. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri kapsamında “En İyi Çocuk Oyunu Ödülü”, Tiyatro Seyircileri Derneği Direklerarası Ödülleri kapsamında “Müzikal Yapım Ödülü” ve 2014 yılında ise Tiyatro Gazetesi tarafından “En İyi Yapım Ödülü”ne layık görülen Kibritçi Kız Müzikali, 2015 yılında da Türkiye Gezginler Derneği tarafından “2015 Yılının En İyi Çocuk Tiyatrosu” seçildi.

Sokaklarda akordeon çalıp şarkı söyleyerek kibrit satan bir kızın hikayesini anlatan müzikal, yaşama sevinci, dostluk ve dayanışmayı teatral bir dille minik izleyicilere aktarıyor. Müzik, dans, mim, jonklörlük ve resim sanatlarını bir arada sunan müzikal, aynı zamanda sokak çocukları konusunda farkındalık yaratmayı da amaçlıyor. Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Kibritçi Kız Müzikali’ni alışılmışın dışında mutlu bir son ile bitirerek, izleyicilere farklı bir sahne uyarlaması sunuyor.

Karlar Ülkesi ile çocukların hayal dünyası gerçeğe dönüşüyor

Özlem Saraç’ın, Hans Christian Andersen’in “Karlar Kraliçesi” masalından yola çıkarak yazdığı ve Gaye Cankaya’nın yönettiği Karlar Ülkesi; çocuklara dostluğun önemini anlatırken doğa sevgisi de aşılıyor.



4 yaş ve üzeri seyircisine perdelerini açan oyun, her mevsimin kendine özgü dokusunu tüm renkleriyle sergilerken, çocukların yaşadıkları dünyayı anlamasına ve anlamlandırmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Müzik, dans gibi farklı sanat dallarını bünyesinde barındıran oyunda rol alan profesyonel oyuncu ve dansçılar, çocuklara sınırsız bir hayal dünyasının kapılarını açacak.