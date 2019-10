Nisan ayı İş Sanat ile renklenecek

İş Sanat nisan ayındaki birbirinden özel konser ve etkinlikleriyle sanatseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Fado’nun isyankâr sesi Dulce Pontes ile başlayacak program, Jessica Lang Dance Company’nin iki gece üst üste sergileyeceği temsillerle görsel bir şölene dönüşecek. Klasik müzik sevenler, Geneva Camerata eşliğinde muhteşem bir konser vermeye hazırlanan, yeni neslin en yetenekli akordeon virtüözlerinden Martynas Levickis ile tanışacak. Uluslararası arenada başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren çellist Efe Baltacıgil ile tüm dünyada övgü toplayan Philharmonia Quartet Berlin’in vereceği konserle sanatseverler nitelikli müziğin tadına varacak. Caz tutkunları ise trompetin en yetkin isimlerinden Tom Harrell’ı beşlisi ile izleme şansı bulacak. Müdavimleri için Orhan Veli’nin şiirlerinden oluşan Gün Olur, Alır Başımı Giderim dinletisi bu sezon 2012 yılında kaybettiğimiz değerli sanatçı Müşfik Kenter’in anısına yeniden sahnelenirken, minik sanatseverler için maceradan maceraya koşan Keloğlan çocuk oyunu bu sezon son kez seyirci karşısına çıkacak. Millî Reasürans Konser Salonu’nda gerçekleşen Parlayan Yıldızlar serisinin bu ayki konuğu ise genç piyanist Ferhat Can Büyük olacak.



Dulce Pontes Portekiz’den Fado Esintileri



Jessica Lang Dance Company



Gün Olur, Alır Başımı Giderim / Orhan Veli Kanık Şiirleri



Geneva Camerata & David Greilsammer & Martynas Levickis



Philharmonia Quartet Berlin & Efe Baltacıgil



Tom Harrell Quintet



Dulce Pontes’in sıcacık sesinden Portekiz Fadoları



İş Sanat’ın dünya müziği serisinin nisan ayındaki konuğu, Fado’nun en özel seslerinden Dulce Pontes oluyor. 1991’de Canção Ulusal Festivali’ni kazanmasının ardından Pontes, aynı yıl Eurovision şarkı yarışmasında ülkesini temsil ederek uluslararası arenada adını duyurdu. 1993 yılında çıkardığı Lagrimas isimli albümü ile unutulmaya yüz tutmuş Fado ezgilerini seslendiren sanatçı, içten ve güçlü sesi ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti. Richard Gere ve Edward Norton’ın başrollerini paylaştığı 1996 yapımı İlk Korku filminde söylediği duygu yüklü şarkısı Canção do Mar, bugün hala sanatçının en sevilen şarkıları arasında yer alıyor. Portekiz’in aşk, özlem, tutku kokan, bazen hüzünlü, bazen neşeli şarkılarına getirdiği modern yorumlarla dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Dulce Pontes, Arap, Afrika, Brezilya ve Balkan ezgilerinden de esinleniyor. Kendi albümlerinin yanı sıra Andrea Bocelli, George Dalaras, Cesária Évora, Carlos Guilherme gibi birçok ünlü sanatçıyla işbirliği yapan Pontes, ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone’nin Cinema Paradiso’daki unutulmaz şarkısı ile akıllara kazındı. Dulce Pontes, kalbinin en derinlerinden yükselen şarkılarıyla 3 Nisan 2015 Cuma akşamı İş Sanat’ta olacak.



Jessica Lang Dance Company’den iki gece üst üste görsel şölen



Programında modern dansın seçkin topluluklarına özel bir yer ayıran İş Sanat, bu kez Jessica Lang Dance Company’nin iki gece üst üste sergileyeceği temsillere ev sahipliği yapıyor. Dance Magazine tarafından “görsel kompozisyon ustası” olarak tanımlanan Jessica Lang’in 2011 yılında bir araya getirdiği topluluk, kısa sürede dans otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Klasik bale dilini, duygusal yönden çekici çağdaş eserlere dönüştüren Jessica Lang, 1999 yılından bu yana aralarında Birmingham Kraliyet Balesi, Japon Ulusal Balesi, Joffrey Balesi, Richmond Balesi gibi saygın topluluklar ile işbirliği yaptı ve onlar için 80’den fazla eser üretti. Yetenekli dansçıların nefes kesen performanslarıyla dünyanın saygın sahnelerinde kapalı gişe gösterilere imza atan topluluk Lines Cubed, White, Mendelssohn Incomplete, The Calling, Scape, Aria, Among The Stars isimli kompozisyonlardan oluşan özel bir repertuvarla sahne alacak. Tüm dünyada ayakta alkışlanan Jessica Lang Dance Company’nin sunacağı bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler 9 – 10 Nisan 2015 Perşembe-Cuma akşamlarını ajandalarına not edebilirler.



İş Sanat’ta Orhan Veli şiirleri… Gün olur, alır başımı giderim…



Şiir tutkunlarının İş Sanat’ta büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisi Orhan Veli şiirleri ile devam ediyor. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı Gün Olur Alır Başımı Giderim isimli dinleti, Orhan Veli şiirleriyle özdeşleşen usta oyuncu Müşfik Kenter anısına sahnelenecek. Garip akımının öncülerinden olan Orhan Veli, ölçüsüz, uyaksız, yalın bir dil kullanarak yazdığı şiirleri ile yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kurmuş bir şair. Konu bakımından daha çok sıradan insanın gündelik sorunlarını işleyen, sonraki eserlerinde halk şiiri ve halk türküsünün etkisinde kalan Orhan Veli, insan ve doğa sevgisini işleyen şiirler yazdı. Şiirle müziğin iç içe geçtiği dinletide Orhan Veli’nin dizelerini Metin Belgin okuyacak. Serdar Yalçın’ın şairin şiirlerinden bestelediği yedi eseri de Deniz Erdoğan Likos ve Zafer Erdaş seslendirecek. Orhan Veli’nin en sevilen şiirlerinden derlenen dinleti, 13 Nisan 2015 Pazartesi akşamı İş Sanat’ta.



Yeni neslin en yetenekli akordeon virtüözü Martynas Levickis ile tanışmaya hazır olun



İş Sanat, sahnesinde yepyeni bir yıldızı klasik müzikseverlerle tanıştırmaya hazırlanıyor. Henüz Royal Academy’de öğrenciyken katıldığı “Yetenek Sizsiniz Litvanya” adlı yarışmada kazandığı birincilikle ülkesinde bir anda ünlenen Martynas Levickis, kendi adını taşıyan ilk albümünü 2013 yılında yayımladı. Çoğunlukla Doğu Avrupa ve Güney Amerika halk müzikleriyle özdeşleşen enstrümanın her yerde, her türden müziği icra edebileceğini ispatlamak isteyen sanatçı, klasik müzik listelerinde üst seviyeye ulaşan ilk akordiyonist olarak adını klasik müzik dünyasına yazdırmayı başardı. Beethoven’dan Vivaldi’ye, Ennio Morricone’den Lady Gaga’ya uzanan geniş bir stil yelpazesine sahip olan Litvanyalı sanatçıya konserde David Greilsammer şefliğindeki Geneva Camerata eşlik edecek. Her türlü dönem ve stilden eseri mükemmel bir olgunlukla icra etmesiyle tanınan topluluk, klasik müziği yediden yetmişe herkese ulaştırmayı hedefliyor. 2004 yılında Fransız Müzik Ödülleri’nde “Yılın Genç Müzisyeni” seçilmesinin ardından müzik otoritelerinden övgüler alan şef Greilsammer, hazırladığı etkileyici konser programlarıyla tanınıyor. Martynas Levickis ve Geneva Camerata’nın Vivaldi, Piazzolla, Lully ve Mozart’tan eserler seslendireceği konser, 14 Nisan 2015 Salı akşamı İş Sanat’ta gerçekleşecek.



Philharmonia Quartet Berlin, çellist Efe Baltacıgil ile İş Sanat’ta buluşuyor



Ülkemizin klasik müzik alanında yetiştirdiği en başarılı müzisyenlerden çellist Efe Baltacıgil, İngiliz basını tarafından “En İyi Dörtlü” ilan edilen Philharmonia Quartet Berlin ile İş Sanat çatısı altında buluşuyor. Dünyaca ünlü keman virtüözü Yehudi Menuhin’in övgüyle söz ettiği topluluk, 1984 yılında Berlin Filarmoni Orkestrası yaylı sazlar grup şefleri tarafından kuruldu. Uluslararası konser takvimi ve geniş diskografisiyle hem müzik otoritelerinden hem de dinleyicilerden tam not alan dörtlü, Alman Kayıt Eleştirmenleri Ödülü, Arjantin Eleştirmenler Ödülü ve iki ECHO Klassik ödülüne layık görüldü. Konserde dörtlüye mükemmel nüansları ve müzikalitesiyle eşlik edecek olan çellist Efe Baltacıgil 2011 yılından itibaren Seattle Senfoni Orkestrası’nın grup şefliğini sürdürüyor. Christoph Eschenbach, Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman gibi usta isimlerle gerçekleştirdiği performanslarla pek çok kez ayakta alkışlanan sanatçı, 2006 yılında New York Gençlik Orkestrası ile Carnegie Hall çıkışı ve 2012 yılında ise Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni çıkışı ile başarısını pekiştirdi. Ravel, Mendelssohn ve Schubert’ten eserlerin seslendirileceği konser 17 Nisan 2015 Cuma akşamı İş Sanat’ta.



Caz trompetin saf melodi dâhisi Tom Harrell beşlisi ile İş Sanat’a konuk oluyor



İş Sanat’ın caz serisinin bu sezonki son konuğu caz trompetin usta ismi Tom Harrell oluyor. Günümüzün en yaratıcı caz enstrümancılarından ve bestecilerinden biri olarak tanınan Harrell, 260 kaydı aşan diskografisi ve 40 yılı aşan kariyerinde gerçekleştirdiği turne ve konserleriyle dinamizmini korumayı ve güncel kalmayı başaran bir isim. Trompet ve Flugelhorn’daki parlak tonu ile meslektaşları ve sadık hayranlarının gözünde bir caz ikonuna dönüşen sanatçı, Woody Herman, Bill Evans, Jim Hal, Dizzie Gillespie, Horace Silver gibi caz tarihinin önemli figürleri ile işbirlikleri yaptı. Newsweek’in “saf melodi dâhisi” olarak övgüyle bahsettiği Harrell, akıcı tınısı, yaratıcı doğaçlaması ile Down Beat ve Jazz Times dergilerinin eleştirmen ve okuyucu anketlerinde sıklıkla birinci seçiliyor. 2010 ve 2011 yıllarında iki kez art arda Caz Yazarları Birliği tarafından Yılın Trompetçisi ödülüne aday gösterilen sanatçının bir de Grammy adaylığı bulunuyor. İş Sanat, 21 Nisan 2015 Salı akşamı caz tutkunlarını sezonun Tom Harrell Quintet ile taçlanacak son konserine bekliyor.



Serkan Keskin ve Pamela Spence’den Keloğlan’ın maceraları



İş Sanat’ın bu sezon ilk kez ocak ayında miniklerle buluşturduğu yeni müzikali Keloğlan, hem çocuklara hem de büyüklere eşine az rastlanır bir hikâye vadediyor. Keskin zekâsı, şansı ve hazır cevaplılığıyla yediden yetmişe herkesin kalbinde taht kuran Keloğlan, Bir Varmış Hiç Yokmuş isimli müzikal ile kendini yine bir dizi maceranın içinde buluyor. Meddah, orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosu öğeleri ile Anadolu’nun zengin tekerleme ve masal karakterlerinin bir araya geldiği oyunu usta yönetmen Işıl Kasapoğlu yazdı ve sahneye uyarladı. Başrollerini Pamela Spence ve Serkan Keskin’in paylaştığı oyunun müzikleri Alper Maral’a, kostüm ve kukla tasarımları ise Karina Cheres’e ait. Geleneksel kültürümüzün saçsız masal kahramanının başından bu defa neler geçtiğini merak ediyorsanız, 19 Nisan 2015 Pazar günü saat 15.00 için şimdiden biletlerinizi alın.



Genç piyanist Ferhat Can büyük millî reasürans’ta parlayacak



İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisinde nisan ayında genç ve yetenekli piyanist Ferhat Can Büyük konuk oluyor. Piyano eğitimine beş yaşında Aytaç Rızaguliyeva ile başlayan genç müzisyen, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girerek Prof. Meral Yapalı’nın piyano sınıfına kabul edildi. İlk konserini henüz altı yaşındayken Marmara Üniversitesi Konser Salonu’nda veren Büyük, ilk konçertosunu da 15 yaşında şef Antonio Pirolli yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. İdil Biret, Ewa Poblocka ve Andre Diev başta olmak üzere birçok duayen piyanistin ustalık sınıflarına katılan ve övgülerini kazanan Ferhat Can Büyük, 28 Nisan 2015 Salı akşamı Scarlatti, Beethoven ve Chopin’den eserlerle Millî Reasürans Konser Salonu’nda sahne alacak. Konser ücretsizdir.