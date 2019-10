Nisan ayında opera şöleni!

Konserin solistleri Maltalı tenor Joseph Calleja ve İrlandalı soprano Celine Byrne olacak. Solistler, BİFO eşliğinde Puccini’nin La Bohème’inden “O soave fanciulla” adlı aryada bir düet de gerçekleştirecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Nisan ayında klasik müzikseverlere bir opera şöleni sunuyor. Konser, 14 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. BİFO’nun Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi Sascha Goetzel yönetiminde gerçekleşecek konserde orkestra Verdi, Dvorák, Catalini, Bizet, Massenet, Gounod ve Puccini’nin eserlerini seslendirecek. Konserin solistleri tenor Joseph Calleja ve soprano Celine Byrne olacak.

Verdi’nin Macbeth ve Simon Boccanegra’sı



14 Nisan konserinde ünlü İtalyan opera bestecisi Giuseppe Verdi’nin Aida’ Uvertürü ile Macbeth’ten “Ah la paterna mano” ve Simon Boccanegra’dan “Cielo pietoso, rendila” aryaları yer alıyor. Tenor Joseph Calleja’nın seslendireceği opera eserlerinden Macbeth, Verdi’nin Shakespeare operalarından ilki olarak dikkat çekiyor. Simon Boccanegra ise en başarılı yapıtlarından biri olarak anılıyor ancak aryalarındaki popüler ezgilerin azlığı nedeniyle uluslararası alanda hak ettiği yere oturamamış bulunuyor.

Puccini’nin Tosca, Manon Lescaut ve Madame Butterfly’ı



BİFO’nun seslendireceği eserler arasında 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın en büyük opera bestecilerinden Giacomo Puccini’nin Tosca operasından “Vissi d’arte” ve “E lucevan le Stelle”, Manon Lescaut’dan “Intermezzo” ve Madame Butterfly’dan “Un bel di vedremo” yer alıyor. İçerdiği tutku, kıskançlık, cinayet ve intihar gibi duyguları bir arada sunan melodramatik öğeleri bakımından müzikologlarca üzerinde durulan bir yapıt olan Tosca’nın en ünlü aryalarından “Vissi d’arte”’yi soprano Celine Byrne, “E lucevan le Stelle”’yi de tenor Joseph Calleja seslendirecek. Calleja aynı zamanda Madame Butterfly’dan “Un bel di vedremo”’yu da seslendirecek.

Massenet’nin Werther ve Le Cid’i



Eserleri 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında yaygın bir şekilde sahnelenen Fransız besteci ve müzik hocası Jules Massenet’nin Werther operasından “Pourquoi me Reveiller” ve Le Cid operasından “Ah!... tout est bien fini... O Souverain!” eserleri de programda yer alıyor. Tenor Joseph Calleja’nın bölümlerini seslendireceği eserlerden Werther, bestecinin Almanca bir yapıttan esinlenen eseri olarak, Le Cid de özellikle Paris başta olmak üzere Avrupa, daha sonra da Amerika’da sevilerek dinlenmesiyle dikkat çekiyor.

Solistler tenor Joseph Calleja ve soprano Celine Byrne



BİFO, 14 Nisan’daki konserinde günümüzün en yetenekli tenorlarından biri olan Maltalı Joseph Calleja ve ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülmüş olan İrlandalı soprano Celine Byrne’a eşlik edecek. Klasik müzikseverlere bir opera şöleni yaşatacak olan başarılı solistler Puccini’nin La Bohème’inden “O soave fanciulla” adlı aryada düet yapacak.



BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI NİSAN AYI KONSERİ







Tarih: 14 Nisan 2011, Perşembe



Yer: Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı



Saat: 20.00





Şef: Sascha Goetzel



Solist: Joseph Calleja, tenor

Celine Byrne, soprano





Program:



Verdi: Aida Uvertürü

Dvorák: Rusalka’dan “Song to the Moon”

Verdi: Macbeth’ten “Ah la paterna mano”

Verdi: Simon Boccanegra’dan “Cielo pietoso, rendila”

Catalani: La Wally’den “Ebben n’andro lontano”

Bizet: L’Arlesienne Süiti: “Farandole”

Massenet: Le Cid’den “Ah! tout est bien fini...O Souverain!”

Gounod: Faust’un Valsi

Massenet: Werther’den “Pourquoi me Reveiller”

Puccini: Tosca’dan “Vissi d’arte”

Puccini: Tosca’dan “E lucevan le Stelle”

Puccini: Manon Lescaut’dan Intermezzo

Puccini: Madama Butterfly’dan “Un bel di vedremo”

Puccini: Tosca’dan “Recondita Armonia”

Puccini: La Bohème’den düet: “O soave fanciulla”