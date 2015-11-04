Nişantaşı Gallia’da eğlence zamanı

Organizasyonu Senem Selimi tarafından gerçekleştirilen, medya sponsorluklarını Maxihaber (www.maxihaber.net) , Yabangee’nin (www.yabangee.com) ve IWI (International Women of İstanbul)’ın yaptığı etkinlik saat 20.30’da başlıyor.



Fotoğraf sanatçısı Yasemin Evcen’de gecenin unutulmaz karelerini bizler için yakalayacak !

Etkinliğe giriş ücretsiz olacaktır.



Gecede DJ Gökberk (FG Radio) müziği ile eşlik edecek.

Birbirinden güzel ve hareketli müzik parçalarının yer alacağı bu özel gecede sizleri 6 Kasım CUMA akşamı Nişantaşı Gallia’ya bekliyoruz.



Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için: Senem Selimi 0 507 948 49 00

Adres: Teşvikiye Mh. Ihlamur Yolu Sk. Nişantaşı – Teşvikiye / İstanbul

www.gallia.com.tr

