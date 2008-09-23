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    HaberlerEtkinlikNokia Nseries Kısa Film Yarışması üç yaşında
    23.09.2008 - 02:14 |

    Nokia Nseries Kısa Film Yarışması üç yaşında

    Nokia Nseries sponsorluğunda gerçekleşen filmekimi kapsamında başlayan Nokia Nseries Kısa Film Yarışması’nın bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Herhangi bir kısıtlaması olmayan yarışmaya, cep telefonu ya da dijital kamerayla çekilen kısa filmler katılabiliyor.

    10 Ekim-31 Aralık arasında başvuruları kabul edecek yarışmanın jüri başkanlığını bu yıl Yağmur ve Durul Taylan üstleniyor. Yarışmada ilk beşe kalan finalistler birer Nokia N96 multimedya bilgisayarla ödüllendirilecek. İlk üçe girenler ise hem para ödülü kazanacak hem de 4 -19 Nisan 2009 tarihleri arasında düzenlenecek olan 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.
    Dün akşam düzenlenen basın toplantısında konuşan Nokia Türkiye Genel Müdürü Imfred de Jong “Paylaşımı geniş kitlelere taşıyan en popüler sanat dallarından sinema ile mobiliteyi farklı deneyimlerle birleştiren Nokia Nseries alt markası arasındaki bu birliktelik, bizler için gerçekten büyük bir anlam taşıyor, filmekimi’ni yürekten destekliyoruz” dedi.
    Jong’un konuşmasının ardından, Quentin Tarantino ile sahte bir söyleşiyi içeren “Beş Dakikada Film Nasıl Yapılır?” adlı kısa film gösterildi.

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