Nokia Nseries Kısa Film Yarışması üç yaşında

10 Ekim-31 Aralık arasında başvuruları kabul edecek yarışmanın jüri başkanlığını bu yıl Yağmur ve Durul Taylan üstleniyor. Yarışmada ilk beşe kalan finalistler birer Nokia N96 multimedya bilgisayarla ödüllendirilecek. İlk üçe girenler ise hem para ödülü kazanacak hem de 4 -19 Nisan 2009 tarihleri arasında düzenlenecek olan 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.

Dün akşam düzenlenen basın toplantısında konuşan Nokia Türkiye Genel Müdürü Imfred de Jong “Paylaşımı geniş kitlelere taşıyan en popüler sanat dallarından sinema ile mobiliteyi farklı deneyimlerle birleştiren Nokia Nseries alt markası arasındaki bu birliktelik, bizler için gerçekten büyük bir anlam taşıyor, filmekimi’ni yürekten destekliyoruz” dedi.

Jong’un konuşmasının ardından, Quentin Tarantino ile sahte bir söyleşiyi içeren “Beş Dakikada Film Nasıl Yapılır?” adlı kısa film gösterildi.

