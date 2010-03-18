"Normal Üstü" caz sanatçısı İstanbul'da!

1978 Kolombia doğumlu olan Edmar Castenada 1994 yılında New York’a yerleşmesi ile hem NY hemde dünya sahnelerinde Harp çalışındaki vitüözlüğü ile fırtına gibi esmeye başladı..Seyirci ve Caz köşe yazarları vede müzisyenler Edmar’ı “Normal Üstü” katagori olarak sınıflandırdılar..Edmar kendine has Harp tekniği ile Latin ve günümüz caz’ını Kolombia müziği ile birleştirmektedir.

Harp’ı ilk defa caz müziği içinde ana enstruman statüsüne çıkartmış olan bir sanatçıdır Edmar.

Edmar sahne kariyerine Lincoln Center, John F.Kennedy Center’da, Tanglewood caz festivalinde, 10. Dünya Harp kongresinde D’Rivera, Wynton Marsalis, John Schofield, John Patitucci gibi sanatçılar ile beraber çalmıştır.

Dünya da en önemli Harp-Caz sanatçısı olarak gösterilen Edmar Castenada’yı 3 gün boyunca JC’S de izleme fırsatını kaçırmayın…

Yer :İstanbul Caz Center – Ortaköy

Adres :Çıağan caddesi Salhane sok No 10 ..Radisson SAS yanı

Kapılar Açılış :19:00

Konser :1.Set 21:30 – 22:30 2. Set 23:00 – 00:00

Giriş Ücreti : Her set Masa 25 TL Bar 20 TL