BİST99.838-0,38EURO6,36-0,51USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlik"Normal Üstü" caz sanatçısı İstanbul'da!
    18.03.2010 - 10:03 |

    "Normal Üstü" caz sanatçısı İstanbul'da!

    Caz eleştirmenlerinin "Normal Üstü" kategoride gösterdikleri Edmar Castenada üç gün boyunca İstanbul'da

    "Normal Üstü" caz sanatçısı İstanbul'da!

    1978 Kolombia doğumlu olan Edmar Castenada 1994 yılında New York’a yerleşmesi ile hem NY hemde dünya sahnelerinde Harp çalışındaki vitüözlüğü ile fırtına gibi esmeye başladı..Seyirci ve Caz köşe yazarları vede müzisyenler Edmar’ı “Normal Üstü” katagori olarak sınıflandırdılar..Edmar kendine has Harp tekniği ile Latin ve günümüz caz’ını Kolombia müziği ile birleştirmektedir.
    Harp’ı ilk defa caz müziği içinde ana enstruman statüsüne çıkartmış olan bir sanatçıdır Edmar.
    Edmar sahne kariyerine Lincoln Center, John F.Kennedy Center’da, Tanglewood caz festivalinde, 10. Dünya Harp kongresinde D’Rivera, Wynton Marsalis, John Schofield, John Patitucci gibi sanatçılar ile beraber çalmıştır.
    Dünya da en önemli Harp-Caz sanatçısı olarak gösterilen Edmar Castenada’yı 3 gün boyunca JC’S de izleme fırsatını kaçırmayın…

    Yer :İstanbul Caz Center – Ortaköy
    Adres :Çıağan caddesi Salhane sok No 10 ..Radisson SAS yanı
    Kapılar Açılış :19:00
    Konser :1.Set 21:30 – 22:30 2. Set 23:00 – 00:00
    Giriş Ücreti : Her set Masa 25 TL Bar 20 TL

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber