Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGenel Sağlık HaberleriNöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar?
22.11.2019 - 15:33 |

Nöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar?

Sinir sisteminin anatomisini inceleyen nöroloji, birçok insan tarafından merak ediliyor. Peki; nöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar? Sizin için bu soruların cevabını derledik...

Nöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar?

Vücudun sinir sistemini yakından inceleyen nöroloji, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle baş dönmesi, el-kol ve bacaklarda uyuşma-kuvvetsizlik, bayılma, görme bozuklukları, kasılmalar, ellerde titreme ve unutkanlık gibi sorunları yakından inceleyen nöroloji hakkında bilinmesi gerekenleri sizin için araştırdık. Peki, nöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar?

Nöroloji nedir, neye bakar?

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Nöroloji ne demek?

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır. Çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri ancak bu işbirliğini gerçekleştirebilen nörolog grubu tarafından, en iyi şekilde yapılabilmektedir. 

Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar?

Çoğu insan hastalandığında, doktora gitmek için öncesinde hastalığının hangi bölümün baktığını araştırır. Nöroloji de bunların arasında yer alıyor. Peki, nörolog nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte nöroloji bölümü hangi hastalıklara bakar sorusunun yanıtı....

Nörolog nedir?

Nörolog, sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış tıp doktorudur.

Nöroloji hangi hastalıklara bakar? 

Baş ağrıları (migren ve gerilim ağrısı, küme ağrıları, kronik baş ağrıları)
Sara ya da Epilepsiler (küçük nöbetler veya büyük nöbetler, cerrahi gerektiren epilepsi nöbetleri)
Felç, inmeler ya da beyin-damar hastalıkları (damar tıkanıklıkları, kanamalar, baloncuk ve damar anomalilerinden kaynaklı)
Unutkanlıklar (Alzheimer ve diğer bunamalar, vitamin ve hormon eksikliklerine bağlı bunamalar, beyin suyu basıncı artışı bunamaları)
Kas hastalıkları (myastenia gravis, miyopatiler)
Multiple Skleroz (MS) ve beynin diğer yangısal hastalıkları
Beyin enfeksiyonları (ansefalitler)
Baş dönmeleri (vertigolar)
Yüz felçleri (Fasiyal paralizi)
Omurilik hastalıkları
Çevresel sinir tutulumu hastalıkları (nöropatiler, şekere bağlı veya diğer hastalıklar kaynaklanan nöropatiler)
Sinir sıkışmaları (karpal, tarsal, kübital ve diğer sinir sıkışmaları) ve kaynaklı uyuşmalar
Ani şiddetli vuran ağrılar (trigeminal ve glossofaringeal, oksipital nevraljiler)
Hareket bozuklukları (Parkinson, distoni, tremor ya da titremeler)
İstemsiz hareketler (seyirmeler, kramplar)
Uyku ile ilgili bozukluklar (sıçrama, yürüme, Huzursuz bacaklar sendromu, uyku felçleri)
Sinir hücrelerinin erken yozlaşmasının hastalıkları (ALS, motor nöron hastalıkları)
Boyun, bel ağrıları ve fıtıkları

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Kasım Stili: Kadife

Kasım Stili: Kadife
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde eşinizle birlikte hızlı bir iletişim içine girebilirsiniz. Yoğun bir gündeminiz olabilir. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Anlaşmalarda dikkatli olmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde daha eğlenceli programlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. İletişimin kendiliğinden aktığı bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız programlar sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Beraber çalıştığınız kişilerden yardım alabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız uğraşlarla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yoğun bir haberleşme içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha kolay riskler alabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla sohbet etmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Eskiden kalma konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eğitim konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Sabah saatlerinde yazışma ve konuşmalar sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Hazırlayacağınız sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinizle ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde görüşmeler de yoğunluk olabilir. Ticari konularla ilgili anlaşmalar gündeme gelebilir. İş hayatınızda alacağınız destekler nedeniyle hafiflemiş hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel niyetlerinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin. Ticari konular gündeme gelebilir. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle planlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı iletişim problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Alınan kararlarda dikkatli olmakta fayda var. Gizli düşmanlar olabilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Kendi iç dünyanıza yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde rahatlatıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşiniz ve yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Kendinize bakmanız gereken zamanlar olabilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışabilirsiniz. Yeni kararlar almak için uygun zamanlar olmayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi ortaya rahatça koyabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimin hızlı aktığı zamanlar var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için uygun koşullar oluşacak. Sağlam temeller atmak isteyeceksiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde görüşmelerin yoğun olduğu zamanlar olabilir. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar var. Keşfetmek ve anlamlandırmak için yolculuklar planlayabilirsiniz. Gün içinde etrafınızdaki kişilerle düşüncelerinizi paylaşmak size iyi gelecektir. Akşama doğru keyifli konular söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan koşullar oluşabilir. Sabah saatlerinde hızlı akan iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin. Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde aşk hayatınız canlanabilir. Yeni ortamlara girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis TorluoğluHangi Baharat Nasıl Saklanır
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalServikal Myelopati (Omirilik Basısı)
Op.Dr. Ekrem Keskin
Op.Dr. Ekrem KeskinBüyük Göğüsün Sağlığa Etkisi
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanKuru Meyve Sağlıklı Ama...
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak Toprakİlişkim ve Ben
Serhat Yabancı
Serhat Yabancıİlişkilerde Stok Yapmak
Ezgi Dilan Zeren
Ezgi Dilan Zeren2. Beyin Bağırsak
Diş Hekimi Ezgi Tufan Eremre
Diş Hekimi Ezgi Tufan EremreOrtodontik Tedavi Yaşı
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraGöz Çevresinde Gençleşmeye Yönelik Estetik Girişimler
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMeme Gelişiminde Eşitsizlik
En Çok İzlenen Videolar
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi
Eda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen YavuzerEda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen Yavuzer
Vajinismus nasıl tedavi edilir?Vajinismus nasıl tedavi edilir?
Vajinismus nasıl anlaşılır?Vajinismus nasıl anlaşılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üroloji nedir, neye bakar? Üroloji (bevliye) bölümü doktoru (ürolog) hangi hastalıklara bakar?

Üroloji nedir, neye bakar? Üroloji (bevliye) bölümü doktoru (ürolog) hangi hastalıklara bakar?

Nöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar?

Nöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar?

Türkiye’nin yüzde 74’ü dişlerini fırçalamıyor!

Türkiye’nin yüzde 74’ü dişlerini fırçalamıyor!

“Grip aşısı vücudu koruyor”

“Grip aşısı vücudu koruyor”

Sıradaki Haber