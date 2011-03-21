Nujazz’ın başarılı İngiliz ismi Nostalgia 77, vokalde Josa Peit’in olduğu 6 kişilik orkestrasıyla, aralarında Quantic ve Bonobo’nun da yer aldığı Tru Thoughts plak şirketinden çıkan yeni albümü “The Sleepwalking Society” turnesi çerçevesinde, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 16 Nisan Cumartesi akşamı Tamirane’de konser verecek.

Nostalgia 77 Live öncesinde ise İstanbul’da bu aralar en çok konuşulan müzik grubu olan Büyük Ev Ablukada özel bir yarı-akustik performans ile sahne alacak.

Caz, Soul, Funk gibi türleri dikkat çekici bir tarzla biraraya getirdiği 3 solo albüm ve Nostalgia 77 Octet projesiyle çıkardığı 3 albümün yanı sıra, Quantic, Alice Rusell ve Keith & Julie Tippett’in aralarında bulunduğu birçok önemli müzisyenle gerçekleştirdiği projelerle, Nostalgia 77, dünya müzik otoriteleri ve müzik dinleyicileri tarafından konuşulan ve takip edilen parlak bir yetenek olmayı sürdürüyor. “Borderlands” albümüyle 2006’da “Gilles Peterson BBC Worldwide Awards”da yılın en iyi Caz albümü ödülünü alırken, Nostalgia 77, 4 yıl aradan sonra, önemli İngiliz bağımsız plak şirketi Tru Thoughts’tan 21 Mart 2011’de çıkacak son albümü “The Sleepwalking Society” ile hem hayranları, hem de müzik otoriteleri arasında yine çok tartışılacak.

Nostalgia 77, Caz müzisyeni ve prodüktörü olarak bilinmesine rağmen, son albümü “The Sleepwalking Society”, ile bilinen Caz ve Soul tarzının ötesinde, müzisyenin etkilendiği, Blues ve Folk türlerinden de kuvvetli ezgiler içeriyor. Konserde, Caz, Soul ve Folk müzik ezgileri, Tom Waits vari ritimler, Sun Ra tarzı aksak tınıları biraraya getirecek olan Nostalgia 77 Live, hisli ve çarpıcı vokallerde Josa Peit, davulda Tim Giles, gitarda Benedic Lamdin a.k.a Nostalgia 77, trompette Fulvio Sigurta, kontrbasta Riaan Vosloo ve piyanoda Matthew Bourne’un dinamik performanslarıyla izleyicilere ustaca kurgulanmış besteler sunacak. Konserde, Nostalgia 77 Live, “The Sleepwalking Society” albümünün yanı sıra, eski albümlerden parçalara da yer verecek.

Nostalgia 77 Live öncesinde, İstanbul’un son zamanlarda en çok konuşulan ve merak edilen Indie müzik grubu Büyük Ev Ablukada sahne alıyor. Henüz albümleri çıkmamasına rağmen, kuvvetli lirikler, dinamik gitar tınıları ve sıradışı sahne performansları sayesinde, hayran kitlelerini giderek artıran Büyük Ev Ablukada’nın kurucuları Canavar Banavar ve Afordisman Salihins yarı-akustik özel bir konser verecek. Büyük Ev Ablukada öncesinde ise Deform plak dükkanı kurucularından Deform-E müzikalitesi yüksek dj seti ile kabinde olacak.

Büyük Ev Ablukada’nın mesajı var:



“Efenim merhabayın. Biz Büyük Ev Ablukada'nın falanlarından Canavar Banavar ve Afordisman Salihins. Nostalgia 77 öncesinde size death metal tarzında bişeyler çalmaya söz veriyoruz. Caz ve Soul tınıları dinlemeye gelen ey siz eski death metalciler bu konserde içimize atmayalım.

Biz iki gitar gelicez oraya pozitif arabesk şarkılarımızı çalıcaz. www.buyukevablukada.com burda afordis'in yemek tarifleri mevcut bakabilirsiniz. Eğer siz de pozitif arabesk'in tutkunu olmaya hazır gizli bi death metalciyseniz bizi dinlemeye gelin .”

21:00 Deform-E (dj set)

23:00 Büyük Ev Ablukada (konser)

00:30 Nostalgia 77 Live (konser)