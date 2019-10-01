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01.10.2019 - 17:33 |

Nur Bilen Yavuzer Frozen Face'i anlattı

Yaz aylarında cildimiz özellikle güneş ışınları nedeniyle yıpranıyor ve lekeye yatkın hale geliyor. Sonbahar ve kış aylarınyla birlikte hem leke tedavileri hem de cilt yenileme için en uygun döneme giriyoruz. Cilt üzerinde tedavi edici özellikteki cihazlar, gelişen yeni teknolojiler bize farklı alternatifler sunmaya devam ediyor.

Nur Bilen Yavuzer Frozen Face'i anlattı

Uzman Estetisyen Nur Bilen Yavuzer dört mevsim rahatça kullanılabilecek ve soğuk uygulayan başlığı ile de hastalara konforlu bir işlem sunan yeni Frozen Face'i anlattı.

Cilt bakımında etkili sonuç...

Mezoterapi cilt altına gerekli ürünlerin gönderilmesi işlemine verilen addır.Kliniklerde uygulanabilen 2 çeşit mezoterapi yöntemi vardır.

1)Daha çok duyduğumuz iğneli enjeksiyon yöntemi ile cilt altına nokta nokta iletim

2)Teknolojinin gelişmesiyle gelen bu iğnesiz yöntem

Yeni nesil Frozen face, cilt üzerinde gezdirilen başlığı ile uygulama yapabilen bir iğnesiz mezoterapi cihazı. İğnesiz mezoterapi, iğneli işlemlerdeki gibi tek tek noktalardan ürünü göndermez, cihaz başlığı üzerinden dağılan serumu eşit olarak cilde dağıtır. Bu da cilt üzerinde çok daha etkili bir sonuç görmemizi sağlar.

Etki İçin Cildin Derinine İnmek Önemli...

Bugüne kadar amacımız cildi onarmak için gerekli bileşenleri cilde yedirmekti; evde kullandığımız ürünler cildi derinden onarabilen seviyelere inemediğinden hep içeriden beslemenin yollarını öneriyor ve kullanıyorduk.

Frozen Face işlemi, elektriksel alan yaratarak, cilt üzerinde mikro kanallar oluşturur.Bu kanallar, cildin tedavisine ve ihtiyacına yönelik aktif içerikli serumların hasar görmüş ve neme ihtiyaç duyan hücrelerin bulunduğu alt tabakaya nüfus etmesine yardımcı olur.

İşlem ilk adımda buz hissi veren başlığı ile kan dolaşımını yavaşlatır ve bu da cilt üzerindeki kanalların bir süre açık kalmasını sağlar. Frozen Face serumlar içerikleri ve formları açısından evde kullanılan ürünlerden farklıdır. Bu açılan mikro kanallardan gönderime uygun formda üretilmiştir.

Serumlar 4 farklı çeşitte olup yaşlanma karşıtı kırışıklıkları açma, lekelerin rengini açma ve lekelenmeye karşı koruma, cildi nemlendirme, eski hacmini verme ve dolgunlaştırma gibi işlemler için kullanılır.Cilt problemlerinin altında yatan sebepler, cilt analiz cihazları ile tespit edilip hastaya uygun serumlar uygulanır.
Cihazın ikinci aşamasında uygulanan Radyo Frekans enerjisi yani ısı enerjisi ile cildi sıkılaştırma, yukarı kaldırma olanağı sağlanır ve daha gergin bir görünüm elde edilir. Isı enerjisi işlemi yapılırken aynı zamanda cilde soğuk uygulayabilen sistem size çok rahat bir tedavi süreci sunar.

Birer hafta aralıklarla 4 seans olarak önerdiğimiz Frozen Face sistemini daha sonra ciltte gerekli görülen zamanlarda birer seans tekrarlayabilirsiniz. Bu da sonuçların kalıcılığı için size daha uzun bir süre sunar.

Özellikle dolgu uygulamalarını tercih etmeyen kişiler için uygun olan bu yöntem, deri üzerinde ciddi bir yenilenme ve beraberinde kırışıklıklarda azalma yaratır. Cildin daha sıkı, dolgun ve canlı olmasını sağlar.

 

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