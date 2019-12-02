Arınma Ayı Aralık

Yeni yıla girmek için geri sayım başladı.

Aralık ayını sevdiğimi daha önce söylemiştim. Çünkü bu ay benim için arınma demek…

Böyle bir kural yok tabi ben enerjisine inandığım için böyle belirledim kendi kendime:)

Buradan da özellikle paylaşıyorum ki sizi de teşvik ederek harekete geçireyim.

Kural yok derken de, aslında ay olarak ismini iki sene arasında kalmış olmasından almış bir ay Aralık!

İki zaman dilimi arası demek...

Ve bence gerçekten enerji olarak arınmak için çok uygun.

O zaman ne yapıyoruz; "Ahh ah, yine bir yıl daha bitti, gitti" diye oturup hayıflanmak yerine bu yılın bize neler kazandırdığına odaklanıyor, kazançlarımızı düşünüyor, şükrediyor ve yeni yıla temizlenmiş bir enerji ile girmek için hummalı çalışmamızı başlatıyoruuuzzz!:)

Tıpkı bizler gibi evlerimizde arınmak ve nefes almak ister!

Ve şimdi sıkı durun bir bilgi, eğer hayatınızda bir alanda tıkanıklık yaşadığınızı düşünüyorsanız bunu evinizi düzenleyerek açmayı deneyin bir de…

Çünkü Dağınıklık evin enerjisini tıkayan bi şey.

Mesela buna göre iş hayatınızda sorunlar varsa kuzey yönüne bakın ve orada düzenlemeler yapın, aşk hayatınızda sorunlar varsa güneybatısına, doğu yönü de sağlığımızı etkiliyor.

Yaniii Sıradaki Program Şu:

Kullanmadığımız eski eşyaları, arızalı bi kenarda bekleyen ev aletleri, okunmuş gazete ve dergi yığınlarını ve kalabalık yapan artık bir gün lazım olur belki düşüncesiyle tuttuğunuz ve aslında hiiç kullanmadığımız her şeyi, evimizden çıkararak mekanı arındırma operasyonu...

Evet, yapmamız gereken sıradaki program aynen bu:)

Şimdi…

Dolabınızda giyilmeyen giysileri çıkarıyoruz önce onların içinde bir eleme yapalım;

Verilecekler, çöpe atılacaklar

Mutfağımızda çatlak kırık ne varsa ayıklıyor, bozulan muslukları tamir ediyor, yanmayan ampulleri değiştiriyor, çalışmayan saatleri onarıyor, kısacası evde aksayan ne varsa el atıyoruz!

Unutmayalım ki bunlarda evimizde adeta hastalanmış organ gibidir. Ve evimizi dağınıklığın olumsuz enerjisinden bi an önce arındırmalı, düzenlemeliyiz.

Ayrıca eskiyi gönderelim ki yeniye yer açılsın… Çünkü evren boşluğu sevmez.

Daha sonra evimizi sirkeli sularla silip, birde adaçayı yakıp bi güzel tütsü yapalım. Sonrada kâseye kaya tuzu koyup bir köşeye koyalım bir gün bekledikten sonra bu tuzu dökelim.

Evlerimizin havalandırılması ve temizliği de enerjinin tazelenmesi açısından çok gereklidir. Sık sık Pencereleri sonuna kadar açıp içeriyi havalandırmak, köşelere sinip kalmış bayat enerjinin tazesiyle yer değiştirmesini sağlar.

Tüm bunları yaptıktan sonra evinizdeki enerjinin nasıl değiştiğini hissedeceksiniz.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)