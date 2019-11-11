Boğa Dolunayı ve Merkür Cazimi

12 Kasım 16:33 de Boğa burcunda Dolunay var. Bir gün öncesinde yani 11 Kasımda ise cazimi denilen bir gök olayı var. Yani Merkür Güneşin kalbinde olacak. 15:37 de başlayıp akşam saatlerine kadar (21:00) geçerlidir.

Merkür cazimi sırasında ne düşündüğünüze ne konuştuğunuza dikkat etmelisiniz. Bunu hemen o dakika girince bir dilek dileyerek geçiştirmek gibi değil de, o saat dilimini kendiniz için en verimli olacak şekilde geçirmelisiniz. Hani bazen ağzımızdan bir şey çıkar ve olur deriz ki “dilek kapılarının açık zamanına gelmiş keşke daha başka bi şey dileseymişim.” Onun gibi… Kapıları açık varsayın ve düşünerek konuşun.

Kendimizi maddi manevi geliştirmek istediğimiz konular üzerinde çalışabiliriz. İster yazarsınız, ister üzerinde odaklanır imgeleme yaparsınız ya da dua zikir çalışmaları yapabilirsiniz.

Bu dolunayın şöyle de bir etkisi var.

Aydan gelen etki ile Evrende görülmeyen boyutlardan aşırı titreşimler var. Bu bizim kolektif olarak diğer insanların duygularıyla ve çevrenizle daha fazla bağlantı kurmamızı sağlayabilir.

Aynı zamanda şifalalandırıcı bir etkisi var! Mesela Parmaklarınızdan yeşil bir ışık enerjisi aktığını imgeleyerek kendinize şifa verebilirsiniz.

Esma olarak Ya Şafi (391) okunabilir.

Şafi: İnsanlara maddi manevi olarak şifa veren demektir.

Hayy esması da okunabilir. Kişide Hayy esmasının eksikliği yaşam enerjisinin düşüklüğüne sebep olabilir. Dolunayda AYdan gelen tesirler bu esmayı aktive eder. Hayatınızda fark edilir etkilerini görürsünüz.

Şifa için Şu duayı da önerebilirim.

“Allahümme rabbe’n-nas! Müzhibe’l-be’si işfi ente’ş-şâfi lâ şâfiye illa ente şifâen la yuğâdiru sekamen”

“Ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Bu ızdırabı gider. Şifayı veren Sensin, Senden başka kimse şifa veremez. Sen hiç hastalık bırakmayacak bir şifa ver.”

Boğa Burcu dolunayından etkilenen organlar:

Boyun, gırtlak, boğaz, ses telleri, tiroid bezi, bademcikler

Bu organlar dolunay döneminde daha hassastır.

Bu Dolunayda para ile ilgili çalışmalar yapılması enerjiyi harekete geçirir.

Mesela “BEREKET PARASI” yapabilirsiniz.

Dolunay olduğu gece Kâğıt para üzerine miktarı önemli değil "Ya Ganiyyu, Ya Muğni, Ya Fettahu, Ya Vehhabu, Ya Rezzaku" hepsini birlikte 998 defa okuyorsunuz ve parayı beyaz kumaş arasına koyup çantada veya cüzdanda saklıyorsunuz.

Yapılacak Olumlama:

Para bana geliyor.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)