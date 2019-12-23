Bu Yeniayla Parayı Artırıyoruz

26 Aralık 2019 Perşembe günü Oğlak burcunda bir Yeni Ay ve aynı zamanda Güneş Tutulması gerçekleşecek.

Yeni aylar, yeni bir ay döngüsünün başlangıcını işaret eder.

Bu Güneş Tutulması çok şans vaat ediyor, çünkü Güneş ve Ay, büyüme, bolluk ve genişleme gezegeni Jüpiter ile aynı hizaya geliyor bu da mutluluk ve iyi şans getirir, büyüme fırsatları sunar. Bu genişleme yaşamın her alanında geçerli olabilir.

"Güneş tutulması sadece heyecan verici atılımlar ve başlangıçlar getirmekle kalmıyor, bize önümüzdeki altı ay boyunca daha önce kilitli olan kapıları açıyorlar" diyor Kyle Thomas…

Bu Güneş tutulmasının anahtar kelimesi Astrologlarca “Tesadüf” ve “Genişleme” olarak kabul edilyor.

Çünkü Jüpiter üçgeni Uranüs'ü beklenmedik iyi şanslar ve mutlu edecek tesadüfler getirmek için aktive ediyor.

Yeniden başlatma, enerji çalışmaları için kullanılabilir

Yeni bir başlangıç yapmak için ideal bir zaman, bu yüzden de bu fırsatı değerlendirip isteklerinizi bir kâğıda yazın. Yazmak önemlidir. Yazdığınızda beyan etmiş olursunuz.

Parayı çoğaltmak için en iyi süre, yeni aydan dolunaya kadar olan zamandır. Maddi durumunuzu güçlendirmek için aydan destekleyici enerji alır. Eski kadim kaynaklarda Ay büyüdükçe paranın da büyüdüğüne inanılır.

Bu tarz ritüelleri tek başına yapmak daha iyidir. Hiç kimsenin aklınızdakileri bile bilmemesi tavsiye edilir. Planlarınızı başkalarıyla paylaştığınızda beklediğinizin tam tersini alabilirsiniz denir. Çünkü onların negatif enerjisi bunu etkileyebilir.

Bu yeni ay için yapabileceğiniz çalışma:

Yeni ayın başlamasıyla birlikte birkaç kâğıt parayı elinize alın. (miktarı önemli değil)

Gece olduğunda, dışarı çıkın ve aya bakarak şu kelimeleri söyleyin: "Ay büyüdükçe büyür, param da büyür ve çoğalarak bana gelir."

(Ayı görmeniz gerekiyor)

Daha sonra parayı harcayabilirsiniz. Siz o parayı çoğalarak size gelmesi için kodladınız.

Bundan sonrasında inanmak çok önemli ve böyle olduğunu zihninizde hayal edin.

Gazali bir çalışmasında "Bir şeyi istediğin zaman, onu zihninde tasavvur et, o gerçekleşecektir..." der.

Okunabilecek Esma:

Yeni ayın gerçekleştiği günden itibaren Ya Fettah esmasını 21 gün boyunca okuyun. 239.121 adedi 21 güne bölerek tamamlamaya çalışın. Müthiş açılımlar yapacak bir çalışmadır.

“Ya Fettah” yeni ayda okunması önerilen esmadır. Ve gerçekten istenilen yönde kapıları açan bir enerjisi vardır.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)