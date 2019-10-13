Çılgın Koç Dolunayı

Dolunaylar genelde duygularımızı karıştırarak bizi olduğumuzdan farklı davranmaya iten enerjiler yayar.

Ve bazı dolunaylarda fazlasıyla yoğun hissederiz bunu.

Astrolojik olarak zorlayıcı bir dönem, baş edilmesi zor çılgın bir Dolunay geliyor. Koç Dolunayı.

14 Ekim 2019 da.

Öfkemizi kontrol altında tutmak, kalp kırma ve inatlaşma konularında daha dikkatli olunmalı.

Bitimek istediğimiz konularla ilgili de biraz düşünmek daha önemli bu süreçte.

Bu yüzden şu içinde bulunduğumuz dönem için maneviyatı kuvvetlendirecek bir kaç dua tavsiyesinde bulunmuş Ahmed Hulusi... Ben de sizlere iletmek istedim.

“HasbiyAllâhu, lâ ilâhe illâ HUve, aleyhi tevekkeltü ve HUve Rabbül arşil azîym” (Tevbe 129)

“Allâh bana yeter! Tanrı yoktur sadece ‘HÛ’! O’na tevekkül ettim... Arş-ı Aziym’in Rabbi ‘HÛ’dur!”

“La havle ve la kuvvete illa Billâh.”

“Her hal değişikliği ve kuvvet, hakikatim Allah esması iledir. “

“Rabbi cealniy minledünke sultanen nasıyra ve kefa billahi veliyyen ve kefa Billahi nasıyra.“

“Rabbim ledünnünden zafere erdirici bir kudret oluştur bende!

Esmasıyla hakikatımız olan Allah Veliyy olarak da Nasıyr olarak da kafıydir! “

“Rabbi yessir ve la tuassir rabbiy temmim bil hayır.”

“Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim hayırla tamamla.”

Organlar: Baş, dişler, dil, kaslar, safra kesesi, kan.

Bu organlar daha hassastır. Dikkat etmek gerekir.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)