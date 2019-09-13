Mistik Balık Dolunayı

14 Eylül Balık burcunda Neptünyen bir Dolunay gerçekleşecek.

Yine her zamanki gibi parlak ışığını görülmesi gereken şeyler üzerine yansıtıp görmeniz gereken gerçekleri size gösterecek özel Spiritüel bir Dolunay.

Balık burcu Zodyağın 12. Ve son Burcu ve Doğum haritasında ise 12. Ev

12. ev haritalarımızda bilinçaltı, rüyalar, hayaller, sırlar

Kendimizi iyileştirdiğimiz yerdir.

Bunu Dolunayın enerjisiyle birleştirin.

Su grubunda ve duyguları yöneten Balık burcu haliyle duyguları bi hayli coşturacak. Romantik daha duygusal ve birazda kendinize olan güveninizi eksik hissettiğiniz bir dönem olabilir.

Bu Dolunayın en büyük etkisi bu zamana kadar hayalini kurduğunuz şeyi ya size yaşatacak ya da o hayalden sizi uyandıracak!

Ayrıca bir ikinci baskısı arınma üzerine sizi zorlaması. Tüm temizlenmesi gerekenleri temizlemek ve hayatınızı düzenlemek için enerjisi ile sizi fazladan zorlayacak.

Balık dolunayı özellikle rüyalara dikkat diyor. Her zamankinden farklı rüyalar görerek size rehberlik edebilir.

Eğer rüya görme ile ilgili sıkıntınız varsa birde uyumadan önce göz bandı takarak deneyin.

Lavanta koklamakta rüyalarınızın daha berrak olmasını sağlar.

Doğum haritalarında Balık vurgusu yüksek kişiler asla plan yapmamalıdır. Çünkü ilahi sistem ona evrenin planının onunkinden iyi olduğunu göstermek için planını bozar! Yüce güce teslim olması ve güvenmesi gerektiğini ona hatırlatır.

Eğer mideden gelen bir takım sinyaller var ise kasılma, ağrı, ekşime, yanma vs gibi bu size artık her şeyi oluruna bırakmanız gereken önemli bir işarettir!

Çünkü siz gereğinden fazla endişeye kapılıp gerginlik yapmışsınızdır. Bu durumda sorunu Yüce güce teslim edip kendinizi akışa bırakmalısınız. İşte o zaman her şeyin nasılda yararınıza işlediği görebilirsiniz.

Bırakılması gereken şey: aşırı endişe, saplantılı kaygı

Elementi : Su

Bu dönemde suyu her zamankinden fazla tüketmelisiniz.

Suyu kodlayarak şifa özelliğini artırabilirsiniz.

Vücudunuzdaki suyu harekete geçirmek için dans edin mesela. Balık burcu hem ayaklarınızı yönetiyor hem de su demek. O halde Vücudunuzda hareketsiz duran suyu şöyle bir yerinden oynatın:) İçinde tortulanmış ne varsa yüzeye çıkarıp sonra da ter ve toksinler yoluyla vücudunuzdan atın. İçinizde sıkışmış kalmış duyguların akması için harika bir yoldur bu.

Bu dolunayda mavi enerjili su uygulamasını yapabilirsiniz.

Mavi cam bir şişeye su doldurun ve balkona veya cam önüne koyun dolunayın ışığı ile bu suyu deyim yerindeyse şarj ediyoruz. Birkaç saat yeterli, tüm gecede durabilir.

Neden mavi? Mavi renginin sakinleştirici bir enerjisi var bu bizim dengelenmemizi sağlıyor.

Bu Dolunaydan etkilenen organlar:

Ayaklar, hipofiz ve epifiz bezi

Bu organlar daha hassastır. Ve bununla ilgili şifa çalışmaları olumlu sonuç verir.

Dolunayın Olumlaması: ” Her şey yolunda ve her şey olması gerektiği gibi gelişiyor.”

Okunmasını önerdiğim Esma:

Ya Selam (131)

Selamete çıkaran, huzura kavuşturan

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)