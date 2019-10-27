Ruhsal Gelişim Notları

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Ruhsal Astroloji kitabını okurken aldığım notları biraz da kendi yorumumla paylaşmak istiyorum.
-Başkalarını boş ver sen kendi Yoluna odaklan.
-Her ne olursa olsun senin için olumlu sonuçlanacağına inan- güven
-Kimseyi yargılama
-İlk tepkin eleştirmek olmasın
-Gözlemle, zamana bırak
-Aşırı tepkiden uzaklaş
-Hata yapma konusunda aşırı endişe duyma
-Kusursuz olmak zorunda olmadığını bil
-Hiçbir şeyi saplantı takıntı haline getirme
-Esnek ol
-Endişeyi yüce güce, Yaradana teslim et!
-Değişimi hoş karşıla
-Daha az plan yap, daha çok spontaneliğe izin ver
-Ayrıntıların üzerinde dururken abartma, detaylar içinde boğma kendini
-Meditasyon yada herhangi bir içsel rahatlama yoluyla zihnini özgürleştir
-Gün içinde 1 saat kendinle başbaşa olmaya vakit ayır