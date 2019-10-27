Ruhsal Gelişim Notları

Ruhsal Astroloji kitabını okurken aldığım notları biraz da kendi yorumumla paylaşmak istiyorum.

-Başkalarını boş ver sen kendi Yoluna odaklan.

-Her ne olursa olsun senin için olumlu sonuçlanacağına inan- güven

-Kimseyi yargılama

-İlk tepkin eleştirmek olmasın

-Gözlemle, zamana bırak

-Aşırı tepkiden uzaklaş

-Hata yapma konusunda aşırı endişe duyma

-Kusursuz olmak zorunda olmadığını bil

-Hiçbir şeyi saplantı takıntı haline getirme

-Esnek ol

-Endişeyi yüce güce, Yaradana teslim et!

-Değişimi hoş karşıla

-Daha az plan yap, daha çok spontaneliğe izin ver

-Ayrıntıların üzerinde dururken abartma, detaylar içinde boğma kendini

-Meditasyon yada herhangi bir içsel rahatlama yoluyla zihnini özgürleştir

-Gün içinde 1 saat kendinle başbaşa olmaya vakit ayır

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)