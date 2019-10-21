Titreşiminizi Yükseltmek

Enerjinizi tüketen şeyler
İstemediğimiz halde görüşmek zorunda olduğumuz kişiler
Evimizdeki ya da ofisimizdeki dağınıklık
Kullanmadığımız halde istiflediğimiz eşyalar
Hayır diyememek!
Affedemediğimiz kişiler!
İstemeyerek yaptığımız işimiz
Kendimize zaman ayıramamak
Negatif duygular; öfke, kıskançlık, üzüntü, nefret, endişe, şüphe
Başkalarının hakkında dedikodu yapmak
Erteleme
Enerji vampirleri (enerjinizi aşağı çeken kişiler)
Her şeyi kontrol etmeye çalışmak!
Saçma sapan şeyler için tartışmak
Sizin kontrolünüz dışındaki şeyler için endişelenmek
Geçmişi çok fazla kafaya takmak
Susuzlukta enerjinin düşmesine sebeplerden birisiymiş. Toksinlerin dışarı atılmasını sağlayarak dokularımızın kuru kalmamasına yardımcı oluyor . Bazen basit bir baş ağrısının sebebi susuzluk olabiliyormuş.
Sürekli başkalarını kontrol etmeye çalışmak
Titreşimi yüksek birinin sahip olduğu özellikler;
Şükretmek
Minnettarlık
Yardımseverlik
Hoş görü
Yaratıcılık
Teşekkür etme
Gülümseme
Sevgi
Neşe
Doğaya uyum
Olanı kabul etme
Bereket
Bu kişiler sadece yakın çevreleri tarafından değil girdikleri her yerde fark edilirler.
Titreşiminiz düşünce;
Bu durumlar düşük titreşim taşıdığı için aynı zamanda da size düşük durumdaki insan ve olayları çekerler.
Kızgınlık
Korku
Endişe
Kin
Hastalık
Keyifsizlik
Bereketsizlik
Enerji düşüklüğü
Tatminsizlik
Bağımlılıklar
Düşük titreşimli birinin yanında bunalma, iç sıkıntısı, gerginlik veya baş ağrısı hissedilir.
Ama bu da daha çok düşük frekanslar tarafından hisedilir daha çok. Çünkü Yüksek frekansa sahip kişiler çevrelerindeki düşük frekanslardan etkilenmezler!
Peki neler yapabiliriz?
Enerjinizi destekleyen ve yükselten kişilerle birarada olun
Meditasyon, dua ve zikirlerden destek alın
Sık sık doğaya çıkın yürüyşler yapın
Ağaçlara, toprağa dokunun
Spirituality and Health Magazine’de yayınlanan bir makalesinde Don Campell, ‘Kalp atışıyla aynı düzeyde ya da daha düşük seviyede tempoya sahip bir müzik, dinleyiciyi daha çok rahatlatırken, kalp atışından daha yüksek tempodaki müzik ise dinleyici üzerinde uyarıcı ve enerji veriici bir etkiye sahiptir’ diye yazmış
– Sizi canlandıracak ve adımlarınızı hızlandıracak müzikler dinleyin.
– Yorucu bir gün sonrası sakinleştirici bir müzik dinleyin.
– Beyin gelişiminizi ve yaratıcılığınızı yükseltmek için Mozart dinleyin.
– Sakin enerji yaratmak için klasik müzik dinleyin diyor.
Nur Demir
Sevgiler tüüm kalbimden:)
instagram.com/nrlblog/
https://www.facebook.com/NrlStyle/