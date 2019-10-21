Titreşiminizi Yükseltmek

Enerjinizi tüketen şeyler

İstemediğimiz halde görüşmek zorunda olduğumuz kişiler

Evimizdeki ya da ofisimizdeki dağınıklık

Kullanmadığımız halde istiflediğimiz eşyalar

Hayır diyememek!

Affedemediğimiz kişiler!

İstemeyerek yaptığımız işimiz

Kendimize zaman ayıramamak

Negatif duygular; öfke, kıskançlık, üzüntü, nefret, endişe, şüphe

Başkalarının hakkında dedikodu yapmak

Erteleme

Enerji vampirleri (enerjinizi aşağı çeken kişiler)

Her şeyi kontrol etmeye çalışmak!

Saçma sapan şeyler için tartışmak

Sizin kontrolünüz dışındaki şeyler için endişelenmek

Geçmişi çok fazla kafaya takmak

Susuzlukta enerjinin düşmesine sebeplerden birisiymiş. Toksinlerin dışarı atılmasını sağlayarak dokularımızın kuru kalmamasına yardımcı oluyor . Bazen basit bir baş ağrısının sebebi susuzluk olabiliyormuş.

Sürekli başkalarını kontrol etmeye çalışmak

Titreşimi yüksek birinin sahip olduğu özellikler;

Şükretmek

Minnettarlık

Yardımseverlik

Hoş görü

Yaratıcılık

Teşekkür etme

Gülümseme

Sevgi

Neşe

Doğaya uyum

Olanı kabul etme

Bereket

Bu kişiler sadece yakın çevreleri tarafından değil girdikleri her yerde fark edilirler.

Titreşiminiz düşünce;

Bu durumlar düşük titreşim taşıdığı için aynı zamanda da size düşük durumdaki insan ve olayları çekerler.

Kızgınlık

Korku

Endişe

Kin

Hastalık

Keyifsizlik

Bereketsizlik

Enerji düşüklüğü

Tatminsizlik

Bağımlılıklar

Düşük titreşimli birinin yanında bunalma, iç sıkıntısı, gerginlik veya baş ağrısı hissedilir.

Ama bu da daha çok düşük frekanslar tarafından hisedilir daha çok. Çünkü Yüksek frekansa sahip kişiler çevrelerindeki düşük frekanslardan etkilenmezler!

Peki neler yapabiliriz?

Enerjinizi destekleyen ve yükselten kişilerle birarada olun

Meditasyon, dua ve zikirlerden destek alın

Sık sık doğaya çıkın yürüyşler yapın

Ağaçlara, toprağa dokunun

Spirituality and Health Magazine’de yayınlanan bir makalesinde Don Campell, ‘Kalp atışıyla aynı düzeyde ya da daha düşük seviyede tempoya sahip bir müzik, dinleyiciyi daha çok rahatlatırken, kalp atışından daha yüksek tempodaki müzik ise dinleyici üzerinde uyarıcı ve enerji veriici bir etkiye sahiptir’ diye yazmış

– Sizi canlandıracak ve adımlarınızı hızlandıracak müzikler dinleyin.

– Yorucu bir gün sonrası sakinleştirici bir müzik dinleyin.

– Beyin gelişiminizi ve yaratıcılığınızı yükseltmek için Mozart dinleyin.

– Sakin enerji yaratmak için klasik müzik dinleyin diyor.

Ayrıca eski bir kadim bilgi de paylaşmak istiyorum:

Saç ve tırnaklarınızı lavaboya klozete atmayın denir.

Bunlar genetik şifreniz olarak vücuttan ayrıldıktan sonra da sizinle bağ kurar ve titreşiminizi düşürür denilir.

Dedikodu yaptığınızda da yaptığınız kişiyle bağ kurarsınız evren dolanıktır ve düşünceler okyanusunda bu kişiyle de bağ kurarsınız ve bu da düşürür.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

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