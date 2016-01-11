BİST99.838-0,38EURO 6,36-0,51USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikNuri Harun Ateş, garajistanbul sahnesi'nde
    11.01.2016 - 14:38 |

    Nuri Harun Ateş, garajistanbul sahnesi'nde

    Yıllardır sahnede seyircisiyle buluşan Nuri Harun Ateş'in eğlenceli rengarenk şovu bir albümle dinleyicisinin evine taşınıyor.

    Nuri Harun Ateş, garajistanbul sahnesi'nde

    16 Ocak Cumartesi

    Kapı Açılış : 20:00

    Sahne : 23:00

    Bilet Kategorileri : VIP 70 TL, Normal 40 TL

    Yıllardır sahnede seyircisiyle buluşan Nuri Harun Ateş'in eğlenceli rengarenk şovu bir albümle dinleyicisinin evine taşınıyor. Kendi şarkılarından pop klasiklerine, operadan Türk sanat müziğine uzanan repertuvarı ile Kafası Karışık Kontrtenor'unuz ilk albümüyle karşınızda. Albümün tanıtım turnesi, sahnede görsel bir şölene dönüşerek devam ediyor.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber