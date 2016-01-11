Nuri Harun Ateş, garajistanbul sahnesi'nde

16 Ocak Cumartesi

Kapı Açılış : 20:00

Sahne : 23:00

Bilet Kategorileri : VIP 70 TL, Normal 40 TL

Yıllardır sahnede seyircisiyle buluşan Nuri Harun Ateş'in eğlenceli rengarenk şovu bir albümle dinleyicisinin evine taşınıyor. Kendi şarkılarından pop klasiklerine, operadan Türk sanat müziğine uzanan repertuvarı ile Kafası Karışık Kontrtenor'unuz ilk albümüyle karşınızda. Albümün tanıtım turnesi, sahnede görsel bir şölene dönüşerek devam ediyor.